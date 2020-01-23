Польша потребовала у России вернуть вывезенные картины во время Второй мировой войны

Министерство культуры и национального наследия Польши подало новые заявления о реституции России, говорится на сайте министерства.

«Польские произведения искусства, отобранные властями Советского Союза или его вооруженными силами во время Второй мировой войны или сразу после ее окончания, не могут рассматриваться как компенсация военных потерь СССР. Они остаются собственностью Польши», – говорится в сообщении.

Запросы о реституции, представленные Министерством культуры и национального наследия Польши в 2004, 2012 и 2014 годах, включают 17 произведений искусства, 1 коллекцию из более чем 14 000 экземпляров нумизматических предметов, более 11 000 архивных записей и 58 предметов из лагеря Освенцим.

В настоящее время Министерство культуры и национального наследия Польши, говорится на сайте, работает над подготовкой еще семи заявлений о реституции в отношении семи картин, находящихся в РФ.

Россия, в свою очередь, отказалась возвращать картины. По сообщениям медиа, в Министерстве культуры РФ заявили, что Польша не имеет юридических оснований требовать возвращения произведений искусства. Владислав Кононов – руководитель департамента музеев Минкульта заявил – что вопросы реституции и возвращения полотен — «это фактически вопрос пересмотра итогов Второй мировой войны», о котором «идти речи не может». «Все соответствующие международные соглашения на этот счет были достигнуты еще на Ялтинской конференции в 1945 году, затем заключались дополнительные соглашения между союзническими державами», — заявил он.

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