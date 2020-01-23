FAZ — «холодная технологическая война» между США и Китаем грозит глобальными последствиями

23.01.2020, 3:30, Новости дня

Между США и Китаем полным ходом идёт борьба за господство в интернете, пишет Frankfurter Allgemeine. И эта «холодная технологическая война» грозит глобальными последствиями, предупредили эксперты в ходе одной из подиумных дискуссий на Всемирном экономическом форуме в Давосе, организованной при участии немецкого издания.


Reuters

Между Соединёнными Штатами и Китаем полным ходом идёт борьба за господство в интернете, пишет Frankfurter Allgemeine.

И эта «холодная технологическая война» грозит последствиями для всего мира, предупредили участники одной из подиумных дискуссий на Всемирном экономическом форуме в Давосе, организованной при участии немецкой газеты.

В частности, в результате этого противостояния интернет может «расколоться на различные системы», уточняет издание.

«Торговля, безопасность, вся жизнь — сегодня это техника, и поэтому мы говорим здесь о тотальной холодной войне между несколькими блоками», — заявил в ходе дискуссии глава индийского научно-исследовательского института ORF Самир Саран.

Происходящее учёный из Индии даже называет «балканизацией интернета», отмечает Frankfurter Allgemeine.

В свою очередь, глава британского научно-исследовательского института  IISS Джон Чипмен обратил внимание на то, что кроме США и Китая также «Иран, РФ и Корея открыли для себя, что можно атаковать своих врагов через интернет».

Основательница же американской компании Cloudflare Мишель Цейтлин предупредила об экономических угрозах, которые несёт в себе раскол интернета на различные системы со своими правилами и стандартами.

«Если это случится, то больше всего это поможет крупным концернам, поскольку они располагают ресурсами, чтобы приноровиться к этим различным системам», — пояснила основательница американской компании.

Маленьким же компаниям будет в таких условиях крайне сложно, ведь подобными ресурсами они не обладают, и из-за этого их перспективы роста будут сильно ограничены, заверила в ходе подиумной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе Мишель Цейтлин.



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