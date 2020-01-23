СМИ: Белый дом может ограничить въезд в США гражданам Беларуси и Кыргызстана

Белый дом может частично ограничить въезд в США гражданам ряда стран, в числе которых – Беларусь и Кыргызстан, сообщили издания Politico и The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Всего в списке – семь стран. Помимо Беларуси и Кыргызстана – Судан, Танзания, Мьянма, Нигерия и Эритрея. Список не является окончательным, более подробную информацию журналисты ожидают услышать от главы Белого дома на следующей неделе.
Речь не идет о полном запрете на въезд в США для граждан этих стран. Ограничения на въезд будут частичными и распространятся лишь на отдельных государственных служащих или кандидатов на получение определенных виз, уточняет Голос Америки.
Представитель Белого дома Хоган Гидли не подтвердил возможное расширение списка, однако выступил в защиту практики ограничения въезда, отметив, что она является «успешной для обеспечения безопасности нашей страны».
Запреты могут ввести уже 27 января, чтобы отметить третью годовщину с момента, когда США ввели первые ограничения на въезд для граждан из других стран, уточняет The New York Times.
В США уже действует ограничение на въезд для жителей Ирана, Йемена, Северной Кореи, Венесуэлы, Чада, Сирии и Сомали.
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