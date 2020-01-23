Совет Федерации утвердил Игоря Краснова на посту генпрокурора. Чайка стал полпредом на Кавказе

23.01.2020, 3:27, Новости дня

Совет Федерации России проголосовал за назначение Игоря Краснова на пост генерального прокурора. Ранее на пленарном заседании верхняя палата российского парламента освободила от этой должности Юрия Чайку. Он занимал ее с июня 2006 года.

Бывшего генпрокурора Юрия Чайку назначили полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

Кандидатуру Краснова 20 января внес на рассмотрение в Совет Федерации президент Владимир Путин.

До назначения на пост генерального прокурора Игорь Краснов был заместителем главы Следственного комитета России, вел расследование убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, а также убийства одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова, заказчики которого так и не были найдены следствием.

В последние годы Чайка был фигурантом нескольких громких расследований Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Самое громкое из них вышло 1 декабря 2015 года и рассказывало о бизнесе окружения генпрокурора, в частности о рейдерском захвате его старшим сыном Артемом речного пароходства. Младший сын генпрокурора Игорь Чайка, помимо строительного бизнеса, занимается в России мусоропереработкой и также был фигурантом нескольких скандалов.
В 2017 году Игорь Чайка стал владельцем 60% акций компании «Хартия», которая занимается переработкой мусора, после чего фирма выиграла десятки тендеров на оказание услуг по вывозу мусора по всей Москве. Также компания взяла в аренду землю и мусоросжигательный завод МСЗ-4 на границе Москвы и Подмосковья. ​Помимо МСЗ-4, «Хартию» также связывали с мусорным полигоном в Волоколамске, где летом 2018 года проходили массовые протесты.



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