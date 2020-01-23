Тарасова предложила Австрии «отдать» РФ ЧЕ по фигурному катанию

Известный российский тренер Татьяна Тарасова резко раскритиковала организацию чемпионата Европы по фигурному катанию в Граце. По ее словам, ЧЕ проходит «в настоящем сарае».

Тарасова подвергла критике проведение чемпионата в надувном дворце спорта, так как «это в прямом смысле дутый шатер, где не циркулирует воздух». Такие условия «принижают статус важнейшего международного старта», передает ТАСС.

Она раскритиковала тот факт, что «эти же люди – пожилые и непрофессиональные – делают для нас правила, и они же опять запретили четверные прыжки».

«Боятся наших успехов и результатов Тутберидзе?» – предположила Тарасова.

Кроме того, на комментаторскую позицию ведет лестница, подниматься по которой просто опасно.

Тарасова заявила, что Россию «критикуют и склоняют по-разному, но сегодня чемпионат Европы проводится в настоящем сарае».

«Не можете провести, не получается – отдайте России», – сказала она.

Российский фигурист Денис Ходыкин рассказал, что «в официальном отеле, где живут фигуристы, нет горячей воды». Приходится «ходить в номер другой гостиницы, который арендовали» для спортсменов, пишет Sport24.

В декабря исполком ВАДА принял решение лишить Россию права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях.





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