Ученые озвучили преимущества поздних родов

Ученые перечислили преимущества поздних родов. Согласно исследованиям, у женщин, ставших матерями после 35-ти лет, наблюдается улучшение памяти и интеллектуальных характеристик.

Процесс беременности и последующая родовая деятельность провоцирует у дам весомые гормональные изменения. В ходе родов возникает активизация окситоцина, адреналина и норадреналина, эндорфина и пролактина, что воздействует на здоровье и поведение родительницы. Как доказали ученые, эти процессы осуществляются в течение долгого времени и могут благоприятно повлиять на высшие психические функции в пожилом возрасте. В эксперименте приняли участие более 800 добровольцев. Специалисты решили узнать, каким образом позднее рождение ребенка взаимодействует с интеллектом. Во время научной работы пациентки должны были прочесть текст, пересказать его и воспроизвести по памяти ряд слов. Если первый раз жительница родила, когда ей было 24 года и больше, то в большинстве случаев она намного лучше справлялась с заданием.

Наиболее высокие результаты оказались у тех, кто впервые стал матерью до 30 лет, а во второй раз — после 35. Благодаря эксперименту исследователи установили, что беременность положительно действует на мозг рожениц. По предположению экспертов, роды после 35 лет уменьшают риск развития болезни Альцгеймера и нездорового снижения интеллекта.

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