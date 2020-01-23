Новый коронавирус унес жизни 17 человек в Китае

22 января количество жертв коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 17 человек, сообщила газета Global Times.

В ночь на 23 января число подтвержденных случаев инфицирования вирусом в Китае составило 550 человек..

Штаб по борьбе с эпидемией в городе, где впервые подтвердили новый тип вируса, предупредил, что 23 января в городе будет приостановлена работа всего общественного транспорта, сообщает канал CGTN. В 10.00 по местному времени в городе перекроют пути сообщения с аэропортами и железными дорогами.

Телеканал отмечает, что большинство заболевших – жители Ухана или люди, которые посещали город. Власти страны просят горожан не покидать Ухан без «особых на то причин».

Национальная комиссия по здравоохранению заявила 22 января, что источник инфекции пока не обнаружен, а способы его передачи неясны.

«Эксперты в области здравоохранения согласны с тем, что существует возможность мутации вируса», – сказано в сообщении.

Впервые этот тип вируса в Ухане (провинция Хубэй) – городе, население которого составляет более 11 млн человек, – был подтвержден 31 декабря 2019 года. По состоянию на утро 22 января количество заболевших в Китае составляло более 400 человек, погибших было девять.

21 января по одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване и США. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, еще два случая заболевания зафиксированы в Таиланде и один – в Японии. 22 января еще один случай инфицирования подтвердили в Гонконге, в РФ женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус, вызывающий респираторные заболевания и пневмонию.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. После распространения вируса работа рынка была приостановлена. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

22 января пройдет заседание комитета по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения в связи со вспышкой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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