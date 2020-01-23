Госдепартамент: главное в отношениях с КНДР – неспешность, терпеливость и последовательность

Позиция, которой Соединенные Штаты придерживаются в отношениях с Северной Кореей – «неспешная, терпеливая и последовательная» дипломатия. Об этом в беседе с журналистами сказал высокопоставленный представитель Госдепартамента, комментируя встречу госсекретаря Майка Помпео с его южнокорейским коллегой Кан Ген Хва, которая состоялась 14 января в Сан-Франциско.

«По поводу Северной Кореи – неспешная, терпеливая и последовательная дипломатия. Наша позиция очень ясна… Думаю, в более широком смысле, региональном смысле – мы будем придерживаться этого плана. Он работает. Мы координируем [действия] с союзниками и партнерами в регионе, чтобы продолжать обеспечивать постоянное давление [на Пхеньян] и настаивать на выполнении резолюций Совета Безопасности ООН. Это и впредь будет давать Северу понимание того, что они должны приходить, вести переговоры и договариваться», — заявил собеседник.

При этом представитель Госдепартамента подчеркнул, что нельзя говорить о «хороших» отношениях с КНДР. «План заключается в проведении неспешной, терпеливой дипломатии, и мы будем придерживаться этого плана», — заверил дипломат.

Представитель Госдепартамента заявил, что у него нет подробной информации о кадровых перестановках в МИД КНДР. На прошлой неделе южнокорейские СМИ сообщили о замене министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо.

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