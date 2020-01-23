Госдепартамент: главное в отношениях с КНДР – неспешность, терпеливость и последовательность

23.01.2020, 2:30, Новости дня

Позиция, которой Соединенные Штаты придерживаются в отношениях с Северной Кореей – «неспешная, терпеливая и последовательная» дипломатия. Об этом в беседе с журналистами сказал высокопоставленный представитель Госдепартамента, комментируя встречу госсекретаря Майка Помпео с его южнокорейским коллегой Кан Ген Хва, которая состоялась 14 января в Сан-Франциско.

«По поводу Северной Кореи – неспешная, терпеливая и последовательная дипломатия. Наша позиция очень ясна… Думаю, в более широком смысле, региональном смысле – мы будем придерживаться этого плана. Он работает. Мы координируем [действия] с союзниками и партнерами в регионе, чтобы продолжать обеспечивать постоянное давление [на Пхеньян] и настаивать на выполнении резолюций Совета Безопасности ООН. Это и впредь будет давать Северу понимание того, что они должны приходить, вести переговоры и договариваться», — заявил собеседник.

При этом представитель Госдепартамента подчеркнул, что нельзя говорить о «хороших» отношениях с КНДР. «План заключается в проведении неспешной, терпеливой дипломатии, и мы будем придерживаться этого плана», — заверил дипломат.

Представитель Госдепартамента заявил, что у него нет подробной информации о кадровых перестановках в МИД КНДР. На прошлой неделе южнокорейские СМИ сообщили о замене министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Капитализм в итоге выиграл, так как позволил людям думать стратегически, думать на десятилетия вперёд вместо того, чтобы жить одним днём. Стратегия выживания в условной дикой Африке — поскорее съесть или потратить, пока у тебя всё не реквизировали какие-нибудь швондеры или шариковы. Стратегия инвестирования в условной цивилизованной России — вложить во что-нибудь перспективное, чтобы получить значительную […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика