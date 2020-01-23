Мнение: Слитки общества

Еще в конце прошлого года Telegram-каналы и WhatsApp стремительно распространили вот эту видеозапись.

Вместе с видеозаписью распространился и комментарий, что в подвале дома генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка в ходе обыска обнаружено 18 тонн золота.

Кизлык был арестован решением Басманного районного суда 24 декабря прошлого года и обвиняется в злоупотреблении полномочиями. В ходе обыска в квартире генерала действительно было обнаружено 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов и золото. Но не 18 тонн, а «всего» несколько слитков.

Мы изучили видеозапись и установили, что съемки были сделаны на одном из закрытых складов таможенного терминала аэропорта Внуково. Подробности расследования можно прочитать здесь.

И появилась вот такая вот схема.

В этой схеме четко видно место российского золота в нелегальной торговле нефтью Венесуэлы.

Рис. Петра Саруханова отсюда

Источник: Ирек Муртазин

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В США в возрасте 85 лет скончался ведущий ежедневной новостной программы NewsHour на канале PBS Джим Лерер, который на протяжении десятков лет делился со зрителями вдумчивым анализом текущих событий. Как сообщает PBS, Лерер «скончался мирно во сне». В 1983 году ведущий перенес инфаркт, а в апреле 2008 года ­– операцию на сердце. Лерер также часто […]