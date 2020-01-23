Московская антидопинговая лаборатория лишилась лицензии

23.01.2020, 2:14, Новости дня

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории. Как сообщается на сайте организации, это решение будет действовать до конца дисциплинарного разбирательства. До тех пор Московской антидопинговой лаборатории запрещено выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови по программе "Биологический паспорт спортсмена".​

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус уже заявил, что решение ВАДА не коснётся спортсменов, поскольку ведомство работает с лабораториями Стокгольма, Кельна, Гента и Лозанны, и они могут заменить Московскую лабораторию, пока действует запрет на её деятельность. "У нас есть контакты, предварительная договоренность с логистическими операторами для продвижения на Восток – в Корею и Японию", – цитирует Гануса агентство "Интерфакс".

Приостановка лицензии Московской лаборатории связана с решением ВАДА об отстранении России от международных спортивных соревнований сроком на четыре года. Такие меры были приняты из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

  • Радио «Свобода»

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