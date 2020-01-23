Мнение: Завтрак в контрразведке

Эх, вот он – ресторанный креатив с чекистским подбоем!

Оказывается, в Москве, недалеко от метро «Лубянка» есть ресторан «Контрразведка».

Однако, в этой самой «Контрразведке» кормят разведкой! Потеряв по дороге с кухни «контр». Мы нашли два блюда – бургер «Разведка» и ЧикенБургер «Разведка с яйцом». Но есть еще утка «Разведка» с переводом на английский для англоманов – Duck Razvedka.

Ну и коктейли, — запить эту разведроскошь. «После прочтения, сжечь». «Путь обмана». «Путь воина». «Путь командира». «Путь генерала».

Интересно, чекисты с Лубянки в «Контрразведку» ходят? Цены там ломовые. А если ходят, то коктейли по чину берут? А то придет рядовой оперативник, выпьет «Путь генерала» и возомнит о себе слишком высоко.

Еще дверные ручки в этой «Контрразведке» зачетные – в виде золотых «калашей». Шикарно.

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…

Источник: СерпомПо

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Капитализм в итоге выиграл, так как позволил людям думать стратегически, думать на десятилетия вперёд вместо того, чтобы жить одним днём. Стратегия выживания в условной дикой Африке — поскорее съесть или потратить, пока у тебя всё не реквизировали какие-нибудь швондеры или шариковы. Стратегия инвестирования в условной цивилизованной России — вложить во что-нибудь перспективное, чтобы получить значительную […]