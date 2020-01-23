Исследователи нашли у североамериканских индейцев «Ветхий Завет» об Апокалипсисе

23.01.2020, 2:04, Разное

Найденный у индейцев современной Канады своеобразный «Ветхий Завет» несет в себе определенные предсказания. Некоторые из них постепенно начинают сбываться.
Ранее в СМИ появились данные о распространении в Китае нового вируса, от которого уже погибли несколько человек. В процессе дебатов вокруг этой эпидемии исследователи вспомнили о «пророчестве о семи огнях». В нем упоминается заболевание, способное якобы выкосить весь мир, после чего произойдет некое подобие Страшного Суда с появлением на Земле пришельцев. Принадлежит эта рукопись индейцам племени анишинаабе, которое в некоторой степени повторяет участь евреев на ближнем Востоке. В древности к их вождям явились некие демиурги и приказали отойти в сторону Великих Озер, где якобы была Земля Обетованная.

Согласно предсказаниям, индейцам предлагалось покинуть привычные места обитания и дойти до острова, который окажется источником силы и энергии. Далее к ним должны были прийти люди белой расы, которые передали бы им тайные знания. Спустя время, как гласит рукопись, произойдут громкие события, когда люди станут умирать, и изменится климат, погибнут леса и животные. Исследователи не исключают, что такое пророчество вскоре исполнится, на что указывают события в Китае и сообщения о появлении в небе загадочных объектов.



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