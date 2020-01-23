Личное: Случилось то, на что нет ответа

Что делать, если муж влюбился в другую.

olesyaolesya200

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Читаю ваш блог каждый день, жду каждую публикацию с нетерпением.

Создала аккаунт здесь,чтобы написать вам, несколько раз составляла письмо в голове по разным поводам и всегда всплывали цитаты из статей или вашей книги, или из комментариев.

Но вот случилось то, на что нет ответа.

Я — адвокат, собственная большая квартира внутри бульварного кольца, хорошая машина.

В 35 лет после жутчайшей аддикции познакомилась с будущим мужем, сразу стали жить вместе, через четыре года поженились, через год родился малыш. Разница в ОЗ была большой в мою пользу, я симпатичная, хорошее образование, семья интеллигентная, престижная работа, сама заработала все, что имею, приехала в Москву из провинции без ничего по приглашению на работу 15 лет назад.

Сейчас моя семья здесь тоже живет, в своих квартирах, приехали за мной. У него не было нормальной работы, потом совсем не стало, из простой семьи, были только долги и бывшая семья с алиментами, на 6 лет моложе, симпатичный.

Самое главное качество — фокус на других, он даже нашу собаку гладит не так, как все, а именно так как нравится псу, чешет в нужных местах и делает массаж. Дочка тоже в него. Все детишки бегут к пришедшим родителям и гостям и заглядывают, что принесли им, а наша бежит, схватив игрушку или что-то, что в этот момент ей больше всего нравится и дает пришедшим. Секс с ним был лучшим в моей жизни. Но главное это его забота даже в мелочах обо мне и моих близких.

(Ну в общем, правильно, что вышла замуж и родила. В сорок лет она родила, как я понимаю, куда уж было тянуть. Тем более муж нравился и даже секс с ним. Большая удача, и все равно, сколько он там зарабатывает. В 20 лет девушке это важно, поскольку торопиться некуда, а в 35 — очень даже есть куда)

У меня ведущие баги Штурман, Училка, остальные меньше, но есть.

Постепенно все наладилось — устроился на работу к другу семьи, работает с удовольствием, его хвалят, зарабатывает средне по городу, но не умеет тратить, если покупает подарок, то на все, что есть, вещи — самые дорогие, какие только может позволить. Треть его зарплаты трачу я, остальное он по своему усмотрению, но его расходы все равно превышают доходы, он влезает в кредиты. Я оплачиваю ипотеку (недавно улучшили условия жилищные, я продала свою квартиру и на часть новой квартиры брали ипотеку), няню, отдых, продукты и все бытовые траты, он иногда покупает продукты, вещи дочери, что-то еще не на постоянной основе.

Всегда думала, что никуда не денется, лучше он не найдет, да и привык жить красиво.

Малышу исполнился год и муж начал плюсовать — и располнела я (3 кг я прибавила со свадьбы, но спортом занималась всю и жизнь), и я на работу только красивая хожу, а дома в грязном халате, инициативы в сексе нет и вся в малыше.

Ребенок и правда очень активный и скучает за день, по этому весь вечер ему надо внимание, иначе он будет лазить по подоконникам, шкафам и тп, мучить собаку и всячески хулиганить или капризничать. Начал разговаривать раздраженно, с телефоном не расставался, срывался на собаке и малыше, потом пытался загладить. Я начала думать о разводе, думая, что может малышу будет лучше в спокойной обстановке, а не на нервяках постоянных.

(Начался дефолт, скорее даже дисбаланс, но она плохо рефлексировала СЗ мужа и готовила ЗВ)

Мы знали пароли друг друга на телефоне и могли брать телефоны и читать переписку или лазить где угодно, меня немного коробило это, но это было проявление полного доверия, также стояли маячки на телефонах друг на друга.

После того как он не дал мне телефон один раз — я хотела дать его малышу, и как отключал несколько раз геопозицию на своем телефоне, я поменяла пароль и отключила взаимную геопозицию.

Я сделала перманентный макияж, полностью сменила гардероб, возобновила спорт.

Уезжали отдыхать и я случайно увидела смс на телефоне его, когда мы вместе смотрели что-то в нем, по тому как он занервничал, я все поняла. Сначала закатила скандал, насколько это возможно на отдыхе). Он под эту дудку еще попытался расширить зону дозволенного: приходить под утро после посиделок с друзьями, чтобы я не названивала, если он где-то отдыхает и задерживается. Я сказала, что такого не будет, я так жить не хочу и не буду.

(Автор называет территорию, которую муж считает своей, «зоной дозволенного». Думает, что может ультимативно запретить. Но это можно делать только очень хорошо отрефлексировав СЗ мужа и поняв, насколько вы готовы расстаться в случае невыполнения ультиматума. Кроме того, даже выполненный ультиматум опускает вашу СЗ часто. То есть человек подчиняется, а потом остывает сильней и отказывается от вас. Поэтому лучше не ставьте ультиматумов)

Хочу отметить, что и я, и он, проводим иногда время с коллегами по работе отдельно друг от друга и единственная просьба моя приходить, когда обещал, и брать трубку, когда я звоню, для меня это важно (ощущение контроля ситуации у Штурмана).

(Автор считает, что если она Штурман, то муж должен с этим считаться. Но ваша территория зависит только от вашей СЗ. Когда-то вашу просьбу выполняли, но если СЗ стала меньше, выполнять не будут. Бесполезно махать скалками и доказывать свою правоту)

На следующий день предложила сохранить семью, закончить на стороне все. Он рассказал, что он влюблен дико в женщину на работе, у них взаимно, но до секса дел не дошло еще, он держится ради сохранения семьи, что меня обманывать не может больше, и не хочет быть мудаком (самый главный его страх), но переписки бросить не сможет, видиться тоже, загрузил себя работой, постарается, чтобы все прошло само, если дойдет дело до секса, то он скажет, что я слишком серьезная, а она простая. Что не хочет разваливать семью, терять нас и что он виноват, но меня очень любит.

(Вот когда вы сами выходите с предложениями сохранить семью, вам озвучивают условия. Переписку продолжу, но пособлю, чем смогу. К вам снисходят. Поэтому невыгодно предлагать сохранить семью, если косяк — не ваш. Это будет слив. Лучше, наоборот, предлагать развод в таком случае. Без оскорблений и без ругани, без ультиматумов. Просто предложить попробовать отношения с другой женщиной, которая настолько нравится, нужно отказаться соперничать с ней. Отказ от соперничества за собственного супруга — самое главное, что важно в такой ситуации, это говорит о вашем самоуважении. И о мужском, и о женском. Соперничать еще можно за того, кто пока не ваш, но если был вашим супругом и изменил вам, никогда не соперничайте. Отпускайте сразу и предлагайте развод)

Я согласилась поддержать его и подождать, мы хорошо поговорили, в этот день не один раз занялись сексом (который был до этого уже полгода как раз в месяц по его инициативе, я очень устаю, мне не хотелось). Мне уже давно не было так хорошо с ним в этот день и он несколько раз говорил то же самое, что было так здорово лежать обнявшись и вообще было такое ощущение, что стало все как раньше, в начале отношений, при этом, конечно, я помню все, что произошло, сегодня уже потяжелее.

(Слилась и подкрепила его косяк нежностью и сексом. Вот такие вы дуры, женщины. Мужчины тоже в такой ситуации действуют глупо часто. Для мужчины еще критичней такое поведение, еще хуже. Но и для женщины плохо. Зачем вы сливаетесь? От слива уважение к вам еще больше падает и от значимости ничего не остается. А то, что муж пылок в такие моменты и нежен, это само собой. У него облегчение, что вместо конфликта он получает любовь и он благодарен вам за это. Но уважение к вам все равно падает. И ваше уважение к себе)

Мы и правда даже не обнимаемся, малыш спит с нами, он ложится поздно, никак его не загонишь спать, только вместе с нами, поэтому мы с мужем даже не можем побыть вдвоем вечером.

(Родила в сорок лет и теперь балует ребенка как многие поздние мамы. Почему-то называет дочку малышом, в мужском роде. Мама-в-слиянии. Мужа наверняка это все раздражает. Мужья лучше делят границы с детьми и слияние жен не одобряют, видят, что те ведут себя как полоумные и портят детей)

Я выключила Ищейку, ни с кем этот момент не обсуждаю, делаю вид, что все отлично, в душе, думаю, намного легче, чем, если бы он ушел, но иногда накатывает очень больно — ясно же, такое с кем угодно, но не со мной могло произойти)

(Обсуждать ни с кем не надо, не хватало еще лишней огласки и позора. В таких ситуациях молчание — золото)

Как лучше поступить — сказать чтобы уходил, если не может прекратить встречи и переписки и на стороне он решит, кто ему дороже?

(Автор, вы щипцы описываете, унижаться опять хотите, а еще бычить и наезжать. Надо проявить заботу о муже, сказать ему, что если он влюбился, он не должен оставаться с вами ради долга, он должен попробовать отношения с той женщиной и вы его отпускаете и благословляете, вы без него проживете. Вот именно такими словами. Без драматизма и без щипцов. Попробуйте собрать в себе самоуважение и доброжелательность. Это лучшее, что вы можете для себя сделать. После этого вы сможете себя уважать. Ну и он вас тоже)

Или постараться уделять ему побольше внимания, быть ласковой, проявлять инициативу в постели, проводить время вдвоем, отвлечься на похудение, спорт, любимую работу? и посмотреть что будет через месяц, другой? мы летим на очередной отдых — может провести его на максимуме моих положительных действий и вложений и после сказать уходи, раз не забыл ее, будет ли это пика?

(От совместного отдыха надо отказаться. Пусть летит один или остается, а вы полетите. Нельзя вместе ездить на отдых в такой ситуации. Не вставайте в позицию, где вы будете заглядывать в глаза, в рот, следить за его телефоном и чувствовать себя попрошайкой. Никакой инициативы в постели не может быть, никакой вашей ласки, перестаньте липнуть к тому, кто заявил вам о влюбленности в другую. Откажитесь от отпуска, предложите ему попробовать секс с любимой девушкой, не угрожайте разводом и не цепляйтесь. Просто освободите его от своего давления и дайте ему понять, что вы обузой ему не станете, вы самостоятельная женщина и уважаете себя и его. Себя и его — обоих, это очень важно)

Спасибо за возможность написать вам, моему кумиру, даже хотя бы получить возможность попасть к вам на разбор.

Если вдруг интересно наше фото вам, не для публикации.

(Ну на фото красивая девушка. Я так поняла, позже автор набрала лишний вес. Имидж надо вернуть. А мужа отпустить попытать счастья. Так можно спасти брак, а главное — себя. А если цепляться, орудуя то щипцами, то скалками, то ковриком выстилаясь, потеряешь и брак, и себя)

Источник: Эволюция

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