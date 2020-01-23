Кулеба сообщил, что «переговорил» с Арахамией по поводу его заявлений об интеграции Украины в ЕС

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба сообщил в Facebook, что обсудил с главой парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией его заявление по поводу «гармонизации» украинского законодательства с законодательством Европейского союза.

«Действительно, мы должны адаптировать свое законодательство к праву ЕС разумно, с выгодой для себя. И продуманно, осторожно относиться к тем нормам, которые представляют вызов для украинской экономической реальности, в которой надо возрождать промышленность и создавать сравнительные преимущества для ведения бизнеса. Но такие нормы – редкие исключения из правила», – написал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина будет и в дальнейшем системно адаптировать свое законодательство к европейскому, так как курс на членство в ЕС остается «неизменным и необратимым».

«С David Braun (ник Арахамии в Facebook. – «ГОРДОН»), который как лидер фракции «Слуга народа» много сделал для принятия евроинтеграционных законов, я только что переговорил. Он того же мнения. Все остальное – фигура речи», – добавил он.

Взагалі я проти нічного зависання у смартфоні, але іноді це корисно. Можна побачити новину і одразу прокоментувати…. Posted by Dmytro Kuleba on Kolmapäev, 22. jaanuar 2020

Арахамия в Facebook заявил, что выступает за договор об ассоциации Украины с ЕС и «максимальную интеграцию с европейскими соседями».

«В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти. Именно это подчеркивал сегодня в Давосе в своем выступлении. Все государства в ЕС отстаивают свои интересы, так же и Украина должна отстаивать свои интегрируясь в Европейский Союза. Все остальное – lost in translation (трудности перевода. – «ГОРДОН»)», – написал Арахамия.

В комментариях он добавил, что говорил на английском.

Отвечая на вопрос, должна ли Украина «гармонизировать» свое законодательство с европейским Арахамия написал: «Законодательство да, но сейчас в соответствии с Соглашением об ассоциации начался плановый пересмотр отдельных положений, считаю что надо воспользоваться этой возможностью для продвижения выгодных для Украины изменений в этой сделке».

Я за догововір про Ассоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами.В той самий час інтереси України… Posted by David Braun on Kolmapäev, 22. jaanuar 2020

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом.

В Давосе 21 января открылся ежегодный Всемирный экономический форум, он продлится до 24 января.

22 января в Швейцарию прибыл украинский президент Владимир Зеленский. Выступая на форуме, он подчеркнул, что Украина видит свое будущее в ЕС. Арахамия во время выступления в Украинском доме в Давосе заявил, что считает неправильной для Украины «гармонизацию» законодательства с ЕС.

52,6% украинцев поддерживают идею присоединения страны к Евросоюзу. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии, проведенного в декабре 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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