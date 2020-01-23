Государство не должно вмешиваться в работу СМИ – Еврофедерация журналистов об украинском законопроекте про дезинформацию

Государство не должно ограничивать деятельность работников СМИ. Об этом 22 января заявили в Европейской федерации журналистов (EFJ), комментируя украинский законопроект о дезинформации, подготовленный министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским.

Генеральный секретарь EFJ Рикардо Гутьеррес заявил, что власть должна «строго соблюдать журналистское саморегулирование и независимость».

«Государство должно создать условия для этого процесса, избегая любого государственного вмешательства и не лишая журналистов их прав. EFJ категорически отвергает любое предложение, согласно которому государство будет регулировать журналистскую деятельность и налагать какие-либо ограничения на журналистов», – отметил генсек федерации.

17 января министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский представил законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации.

В частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае, если СМИ откажется добровольно опровергнуть «дезинформацию», штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн).

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал законопроект «очевидно враждебным» по отношению к сотрудникам украинских СМИ.

В Институте массовой информации заявили, что законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней содержит неоднозначные нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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