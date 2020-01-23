Решение ВАДА ударило по бюджету РУСАДА

Из-за лишения Московской антидопинговой лаборатории лицензии Российское антидопинговое агентство понесет дополнительные финансовые расходы, сообщила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

По ее словам, на РУСАДА ложится «дополнительное финансовое бремя», так как придется «отправлять допинг-пробы крови в зарубежные лаборатории», что «сопряжено с серьезными расходами». Кроме того, «срок хранения такой пробы куда короче, чем допинг-пробы мочи», передает ТАСС.

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что ситуацию «рассматривают с точки зрения логистики», передает РИА «Новости».

«Мы работаем стабильно и нормально, никого не подводим, у нас достаточно хорошая репутация среди зарубежных лабораторий», – сказал он, пообещав приложить все усилия, чтобы «быть в рамках существующего бюджета».

Ганус отметил, что решение Всемирного антидопингового агентства не стало «большой неожиданностью», но есть «проблема в стоимости».

«С какими лабораториями будем сотрудничать? Это круг лабораторий, с которым мы уже работали. Это Кельн (Германия), Гент (Бельгия), кроме всего прочего возможен Стокгольм (Швеция), смотрим Польшу, а также возможен Рим (Италия)», – сообщил он.

Напомним, ВАДА временно лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию.





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