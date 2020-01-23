Мнение: Отомстили: толпой на одного

Никто не понимает, что происходит. Было ли в ту ночь в арке убийство или нет – сейчас выясняют следователи, а жители всей страны уже хейтят на ребят, приписывая им кровавую месть.

Всё произошло в арке одного из питерских домов на Советской улице. Мужчина пенсионного возраста, в бывшем полицейский, уже не раз сталкивался с шайкой десятиклассников, курящих в этом месте.Скорее всего, были частые стычки по этому поводу.

Прошедшей же ночью пенсионер скончался в арке. По данным некоторых СМИ, подростки толпой избили пенсионера и скрылись с места преступления. Следователи же считают, что мужчина мог погибнуть от полученной травмы головы после падения на асфальт.

Школьников задержали, и, по ходу, доказали их непричастность. Однако, супруга погибшего считает, что убили его мужа именно они. В прошлом году, школьники разбили стекла, на них накатали заявление.

Может, это была такая своеобразная месть? Или они просто оказались не в том месте, не в то время?

Причем, что удивительно, в невиновность парней в соцсетях никто не верит: считают, что этих АУЕшных школьников нужно наказать в полной мере. Видимо, многие сталкивались с подобным поведение школоты, которых ничем не возьмешь. Другое дело, если ребята правда не виноваты, а им загубят жизнь по ошибке.

Источник: Достало

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