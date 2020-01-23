Минфин разместил евробонды на €1,25 млрд по самым дешевым в истории Украины ставкам – Маркарова

22 января Министерство финансов Украины разместило десятилетние евробонды на €1,25 млрд по самым дешевым в истории Украины процентным ставками, сообщила пресс-служба ведомства.
В релизе сказано, что конечный срок погашения номинированных в евро облигаций – 27 января 2030 года. Проценты будут начисляться по ставке 4,375% годовых.
«Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги: «B» рейтинговым агентством Standard & Poor’s и «B» рейтинговым агентством Fitch. Расчеты по новым выпуском должны состояться 27 января 2020 года. Сумма заявок на приобретение ценных бумаг для новой эмиссии составила более €7 млрд от более 350 инвесторов со всего мира», – сказано в релизе.
Министр финансов Оксана Маркарова в Facebook назвала этот выпуск облигаций самым успешным в современной истории Украины.
«Это вторая точка в кривой и в нашей стратегической истории возвращения именно на европейский рынок заимствований. Это лучший показатель доверия к большой TeamUkraine (Команда Украины. – «ГОРДОН»)», – написала она.
#UkraineEuropeReturn1.25bln eur @ 4.375 10YТАК, це найефективніше запозичення за сучасну історію України. Це друга…
Posted by Oksana Markarova on Kolmapäev, 22. jaanuar 2020
Премьер-министр Алексей Гончарук отметил в Facebook, что в 2019 году на внешние заимствования Украины начислялись проценты по ставке 6,75% годовых.
«Сегодня мы заимствуем €1,25 млрд под 4,375% годовых. Фактически благодаря этому эффективному решению мы экономим для государственного бюджета 2 млн грн в день», – добавил он.
Ефективні рішення Уряду дозволять економити 2 млн грн на день для держбюджету!У спадок нашому Уряду дісталася купа…
Posted by Олексій Гончарук — Прем'єр-міністр України on Kolmapäev, 22. jaanuar 2020
Украина выходила на рынок внешних заимствований в октябре 2018 года, тогда Министерство финансов разместило еврооблигаций на $2 млрд; были выпущены пятилетние еврооблигации на $750 млн и 10-летние – на $1,25 млрд. Доходность бумаг со сроком обращения пять лет составила 9% годовых, а со сроком обращения 10 лет – 9,75%.
В марте 2019 года Украина доразместила 10-летние еврооблигации на сумму $350 млн, увеличив сумму выпуска октябрьских бондов.
Выпуск еврооблигаций в евро впервые после 15 лет перерыва состоялся 13 июня 2019 года. Конечный срок погашения этих евробондов на €1 млрд – 20 июня 2026 года, процентная ставка – 6,75% годовых.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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