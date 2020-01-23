Светлана Лобода восхитила поклонников откровенным образом на пляже в Мексике

Исполнительница Светлана Лобода после изнурительного новогоднего графика решила отдохнуть на курорте в Мексике. Недавно, на её странице в Instagram появилась новая публикация, на которой знаменитость предстала в откровенном образе на фоне пляжа.

Лобода пояснила интернет-пользователям, как проходит её отпуск. Совсем недавно звезда приняла решение, что не появится на сцене до конца нынешнего месяца. В качестве места отдыха артистка выбрала Мексику, но всё же не сдержалась, и уже через неделю прервала отдых ради нескольких концертов. В конце концов, певица всё же вернулась к детям, продолжив каникулы. К своему рассказу Лобода решила прикрепить фотографии, сделанные на пляже.

Поклонники были в восторге от откровенного образа знаменитости. За считанные часы публикация набрала почти 160 тысяч отметок «Мне нравится» и тысячи комментариев от фолловеров.

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