Крымские татары планируют массовый переход админграницы с Крымом

23.01.2020, 0:54, Новости дня

Крымские татары планируют 2 мая провести акцию по масовому пересечению админграницы с Крымом. Об этом 22 января сообщил «5 канал» со ссылкой на председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

На полуостров планируют попасть через контрольный пункт въезда и выезда «Чонгар».

Чубаров назвал планируемое мероприятие акцией ненасильственного сопротивления и ожидает, что в ней примут участие представители международных организаций и покажут, что они не только на словах выступают против аннексии.

«Россия пытается всеми своими возможностями выдавить крымских татар со своей земли. Для нас эта угроза нашему существованию, возможно, впервые за последний после депортации период очень реальная. Мы хотим, чтобы международные организации каким-то образом просто оглянулись на свои решения и на свои возможности», – сказал глава Меджлиса.

По словам Чубарова, в ходе массового пересечения админграницы с Крымом в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты и западные партнеры.

Крымские татары не исключают «силовой вариант прорыва на оккупированный полуостров».

Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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