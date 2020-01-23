Мнение: Разгром и позор британской армии в Малайе и Сингапуре. В чём причины, репрессии, безумный диктатор?

И ты можешь лгать, и можешь блудить
И друзей предавать гуртом.
А то, что придется потом платить,
Так ведь это, пойми, — потом.
(Александр Галич).
Опять война,
Опять блокада…
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда:
«Не надо,
Не надо раны бередить.
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне.
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне».
И может показаться:
Правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда
Не права!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память — наша
совесть.
Она,
Как сила, нам нужна…
(Юрий Воронов.)
Одевайся, пойдем…
Чудовищно пахнет гарью.
Выводи свои обугленные войска.
Мы такого тут натворили и наломали,
Что от ужаса сгущаются облака.
Это раньше мы расходились
с победной песней,
А теперь давай потише и поскромней.
И под этим
Удивительнейшим из созвездий
Помолчим немного…
( Сплин. )
Хочется блевать, но не время.
Время начищать сапоги.
Косточка как белое стремя,
Цвета чьей-то детской ноги…
( Вячеслав Бутусов. )
…Не грусти, безумный полководец,
Мы проиграем эту войну,
Уцелеет только мальчик-знаменосец,
Чтобы Бог простил ему одному
Нашу общую вину.
И будет нам счастье и чаша покоя,
Рассветные бденья над вечной рекою,
Целительный сон, и надежные стены,
И мир неизменный.
Не трудись, не порть новой карты
Планами беспочвенных побед,
Растеряв всех нас в боевом азарте,
Ты идешь упрямо на тот свет,
Невзирая на запрет.
Идущий за призраком вечной надежды
Взыскует служение в белых одеждах,
Открытие врат потайными ключами,
Предел без печали.
Мы сдадимся ангелам без боя:
Лучше в небо, чем такая жизнь,
Знаменосца не возьмем с собою,
Ибо жизнью он не дорожит —
Знаменосец должен жить.
Уходим бесшумно под пологом ночи,
Мальчишка проснется и смерти захочет,
Оставшись один, разуверится в Боге
В начале дороги…
(Тэм Гринхилл.)
Давно уже прочитал книгу И.В. Можейко. «Западный ветер — ясная погода.» Но как -то не обращал на некие мелкие детали, и прочитывая в новогодние праздник её по второму разу обратил внимание на то, что ситуация с британской и голландской армиями в Малайском и Индонезийском архипелагах, во время нападения там на них японской императорской армии была просто архипечальной. И у них, при их огромном при огромном количественном преобладании над японскими частями вторжения, тем не менее также как и у РККА преобладала паника, и без инициативность старших командиров, интересно какие комиссары и нквдешники стояли над ними с наганами?)
А уж паника и слухи, помогающие японцам, и вгоняющие в панику целые бригады англичан и голландцев, которые бежали перед всего лишь ротами и батальонами японцев так и вообще преобладали на этом театре боевых действий. Какие репрессалии этому способствовали?
Ну а уж как бездарно британцы потеряли большую часть своей авиации уже на второй день боевых действий, очень мне напомнило книгу М.Солонина, кстати, крайне злобного старичка, «На мирно спящих аэродромах». И тем не менее никто спустя 80 лет ( знаю, что немного меньше, но я округлил, уж простите) не пишет, какой коварный Чемберлен позволял до этого японцам да да творить с Китаем всё что угодно. А вы не знали, что Чемберлен заключил свой дальневосточный Мюнхен с Японской империей, где отдал на откуп японцам весь Китай. И это было до европейского Мюнхена.
Дело в том, ряд инцидентов с канонерками «Пеней» и «Лэдибэрд» позволили американскому президенту занять более решительную позицию. Одна из них была потоплена, а другая захвачена японцами. В декабре он пригласил к себе английского посла Линдсея и заявил ему о желании США договориться с другими державами о морской блокаде Японии. Линдсей не скрывал своего испуга. Это могло означать войну с Японией, а правительство Чемберлена было готово на все, чтобы войны избежать. Линдсей телеграфировал в Лондон содержание беседы с Рузвельтом и сообщил, что его «решительные возражения» не произвели на президента никакого впечатления. 17 декабря Рузвельт сообщил о своем плане блокады кабинету, который занял выжидательную позицию, так как без участия Англии и Франции подобная акция теряла смысл. К тому же было ясно, что, как только в США пройдет волна возмущения нападением на канонерки, изоляционисты вновь поднимут голову.
Но 13 января 1938 г. Чемберлен официально отверг американский план созвать конференцию по принципам международных отношений. Как раз в эти дни английское правительство готовило договоры с Японией. Они были заключены весной 1938 г., после чего как японские, так и английские правящие круги не жалели похвал в адрес друг друга, выражая надежду, что никаких споров между их странами более не возникнет. Эти договоры, ничего не дававшие Англии и весьма выгодные Японии, поскольку демонстрировали всему миру, что Англия одобряет японскую политику в Китае, вызвали возражения в Вашингтоне. Но не более. Японские войска продолжали наступать в Китае, и было ясно, что, как только Япония шагнет на следующую ступеньку агрессии, все бумажки, подписанные Англией, будут разорваны. В истории остался Мюнхен, где Чемберлен отдал Гитлеру Чехословакию. Мало кто помнит, что перед Мюнхеном была репетиция.
А вы знаете, что у У. Черчилля тоже был свой азиатский Мюнхен. Нет наверняка, так вот рассказываю вам: дело в том, что армия Чан Кайши очень сильно нуждалась в поставках вооружения и боеприпасов, с Севера им это предоставлял СССР, с Юга же эти поставки шли из САСШ и Англии через Бирманскую дорогу, тропу в горах северной Бирмы ,которая ценой невероятных усилий была создана силами 300 тысяч китайцев буквально за год. И тут японцы обеспокоились и решили задействовать свои дипломатические каналы и надавить на Лондон. И у них -таки это получилось.
17 июня вице-министр иностранных дел Японии вручил французскому послу в Японии ноту с требованием немедленного прекращения провоза через Индокитай оружия и боеприпасов для Китая. Французское правительство, во главе которого уже стоял Петэн, через два дня ответило, что с 17 июня оно наложило запрет на провоз горючего и грузовых автомобилей и примет меры к дальнейшему ограничению перевозок. Франция старалась устранить угрозу своим владениям в Юго-Восточной Азии путем уступок.
Теперь надо было добиться от Англии закрытия Бирманской дороги. Осуществлению этого способствовало убеждение Черчилля в том, что японцев надо задобрить любой ценой. Английский премьер не верил в возможность войны на Дальнем Востоке, но боялся ее спровоцировать. Оставались еще надежды, что Япония обратится против Советского Союза или попытается окончательно расправиться с Китаем. Любой из этих путей устраивал английское правительство, так как означал, что можно на время выкинуть из головы заботу о Сингапуре и Гонконге. Довод, что Бирманской дорогой можно было пожертвовать без ущерба для союзного Китая, так как она находилась в плохом состоянии и требовала ремонта, стал выдвигаться позднее, когда политика Черчилля обнаружила свою трагическую слабость: страстный борец против Мюнхена, сваливший Чемберлена именно своими горячими выступлениями против компромиссов с фашистами в Европе, Черчилль оказался «мюнхенцем», когда речь зашла о Востоке.
После некоторых дипломатических проволочек английское правительство с 19 июля 1940 г. закрыло Бирманскую дорогу, а также Гонконгский порт. Более того, Черчилль предложил в знак доброй воли вывести две индийские бригады из Сингапура. Выступая в палате общин 18 июля по поводу закрытия Бирманской дороги, Черчилль оправдывал свой «маленький Мюнхен» тем, что за ближайшие месяцы «время, полученное таким образом, может привести Японию и Китай к справедливому беспристрастному решению, свободно принятому обеими странами». Нужно было очень крепко смежить веки, чтобы не видеть, что этот шаг вызвал резкую антианглийскую реакцию в Чунцине, где его рассматривали как прямое предательство, да и в Вашингтоне встретил раздражение. Не было единства по этому вопросу и в самой Англии. Против решения Черчилля выступил, в частности, его заместитель Эттли, который заявил, что сомневается, будто «японской угрозы Малайе теперь не существует. Есть все основания полагать, что Германия в последние дни достигла важного соглашения с Японией, и нелишне было бы принять меры для укрепления обороны Сингапура с суши».
Но Черчилль был убежден, что судьба Британской империи и всего мира решается только у берегов Англии и угроза со стороны Японии, так прочно завязшей в Китае, невелика.
И почему спрашивается никто сегодня не задаётся вопросом, как два диктатора английский и японский делили Юго-Восточную Азию, не спрашивая согласия у её народов?
Молчат и ура — патриоты, и почвенники и славянофилы с либералами, не находите это всё странным?
А уж как бездарно были растрачены силы британского флота, по сути не причинив никакого вреда флоту открытого моря Японской империи. И никто так и не понёс заслуженного наказания, ибо непосредственно адмиралы на местах, шли на дно вместе со своими кораблями, а политики после окончания войны предпочли об этом забыть, чтобы подвластные им народы не спросили с них за их преступные ошибки.
И напоследок немного размышлений от автора: «В мемуарах, исследованиях и даже официальных изданиях, посвященных первому периоду Второй мировой войны в Юго-Восточной Азии, можно встретить немало рассуждений о случайностях, повлиявших на исход кампании. В качестве явных ошибок союзного командования называются отказ от операции «Матадор», которая должна была привести к оккупации Южного Таиланда и воспрепятствовать высадке японских войск в Сингоре, решение адмирала Филипса повернуть к берегу и попытаться найти японский десант, допуск японской высадки на о-ве Сингапур и т. д. Примером подобных рассуждений может служить параграф в официальной английской истории войны, в котором подробно рассматриваются варианты действий адмирала Филипса и делается вывод, что если бы он смог сохранить свои корабли, то они стали бы центром соединенной эскадры и помешали бы японским десантам на последующих этапах кампании.
Анализируя эти рассуждения, нельзя не заметить прежде всего, что европейцы совершали ошибки не потому, что хотели их совершить, а потому, что их принуждали к этому японские войска, которые превосходили их умением и желанием воевать. Независимо от гибели или спасения «Рипалза» и «Принца Уэльского», независимо от исхода битвы за Джохор, независимо от недостатка танков или численного превосходства англичан в Малайе они были обречены на поражение еще до начала кампании в политическом и моральном отношении. Недаром за три месяца боев в Юго-Восточной Азии было столько странных, даже невероятных случаев, когда хорошо вооруженные и обученные части английской армии бежали или сдавались небольшим японским отрядам — они терпели поражение раньше, чем вступали в бой.
На судьбы кампании 1941-1942 гг. в Юго-Восточной Азии оказали решающее воздействие несколько факторов. Первым был тот, что война велась в колониальных странах, где европейские войска не только были лишены поддержки местного населения, но и отвергали такую поддержку даже в тех случаях, когда могли ее получить. Второй фактор — пораженчество, возникавшее от сознания того, что этот театр войны второстепенный и потому в конечном счете борьба бессмысленна. Сюда же можно отнести и фактор низкого боевого духа войск союзников, который слагался как от ненужности этой войны, так и от ее безнадежности. Последний важный фактор — военный. Превосходство японской армии в числе танков и самолетов, в авианосцах и боевой подготовке было результатом более передовых военных доктрин, разработанных на основе боевого опыта японской армии и изучения итогов предыдущей войны. Времени для того, чтобы противник смог научиться, японцы европейцам не дали. В результате они выиграли не только все сражения 1941-1942 гг., но и саму военную кампанию куда скорее и легче, чем сами рассчитывали. И неудивительно, что по мере продвижения вперед японцы были все более уверены в своей победе, а их противник все более убеждался в своем неминуемом поражении.
А кто заинтересовался печальной хроникой тех событий советую прочитать книгу И.В.Можейко ака Кир Булычёв «Западный ветер — ясная погода». Весьма поучительная история предательства и бездарности и это отнюдь не в СССР. Пора знать о том, что наши деды и прадеды были ни чем не хуже, а зачастую и лучше своих современников из других стран.
Источник: Теория элит
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