Депутат Рады и участник АТО подрались в ресторане в Киеве

23.01.2020, 0:44, Новости дня

Против депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы открыто уголовное производство, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

Дело открыто «по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего». Согласно заявлению, Кива «ударил потерпевшего головой в лицо». Его действия предварительно квалифицированы как нанесение «умышленных средней тяжести телесных повреждений».

Украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой «человек, похожий на Киву, наносит удар первым», передает РИА «Новости».

Сам Кива считает, что это на него совершено нападение и уже написал заявление об избиении в полицию, информирует «Страна.ua».

Кива утверждает, что в ресторане его оскорбил один из посетителей. Когда депутат потребовал «не орать», тот, по словам Кивы, ударил его в лицо.

Противником Кивы оказался «атошник Михаил Майман», который, как информирует издание, «ранее в переписке с Кивой неоднократно оскорблял его и угрожал избить при встрече».



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