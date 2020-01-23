Максим Виторган и Нино Нинидзе на открытии серии кинопоказов «Хроники катастрофы»

В последние несколько месяцев 47-летний Максим Виторган и 28-летняя Нино Нинидзе пропали со светских радаров, да так, что их поклонники заподозрили неладное. Но, как оказалось, причин для беспокойства нет: новогодние праздники влюбленные провели вместе в теплых краях, а накануне появились вместе на публичном мероприятии. Пара пришла во вторник вечером на торжественное открытие серии кинопоказов «Хроники катастрофы» в Большом зале Новой Третьяковки. Событие проходит в рамках «Недели Памяти» — ежегодного цикла мемориальных и образовательных мероприятий в России в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста и 75-й годовщины освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной армии.

Всего в течение шести дней в Третьяковке покажут 12 фильмов о Холокосте, а открылась программа показом сборника фильмов «Холокост. Переосмысление. Выбор премии Оскар»: «Висас и Вирту» (США, режиссер Крис Ташима, «Оскар» за «Лучший короткометражный фильм» 1998), «Страна игрушек» (Германия, режиссер Йохен Фрейданк, «Оскар» за «Лучший короткометражный фильм» 2008), «Леди в номере 6» (США, Канада, Великобритания, режиссер Малкольм Кларк, «Оскар» за «Лучший короткометражный документальный фильм» 2014), а также фильм «Кожа» (США, режиссер Гай Наттив, «Оскар» за «Лучший короткометражный фильм» 2018).

Помимо Виторгана и Нинидзе гостями премьеры стали Александр Роднянский, Николай Сванидзе, Вадим Абдрашитов, Константин Эггерт, Лев Рубинштейн, Анатолий Голубовский, Олеся Судзиловская, Александр Волошин, Арсен Готлиб, Артем Васильев, Дмитрий Фикс, Евгений Гиндилис, Борис Пастернак, Андрей Сильверстов, Арсен Ревазов, Советник генерального директора Третьяковской галереи Фаина Балаховская, а также Член Президиума Российского еврейского конгресса Анастасия Богорад и председатель Женской лиги РЕК Алина Гоникман.

Напомним, о романтических отношениях Максима и Нино начали говорить с лета 2019 года, с тех самых пор, как вместе они появились на премьере фильма Ян Гэ «Троица» в «Гараже». После нее — уже на премьере спектакля «Земля Нод» — по словам очевидцев, они не стеснялись проявлять чувства. Тогда снимки держащихся за руки Максима и Нино разлетелись по сети. Но впервые Нино и Максим как пара появились на премьере фильма «Гив ми либерти» в конце июля. Позже они перестали скрывать свои отношения и в соцсетях: в день рождения Нино Максим опубликовал у себя в сторис фотографию именинницы, на которой та была изображена в домашней обстановке и топлес. А в канун Нового года он объявил, что после развода и начала романа с Нино «лишь начал жить».

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