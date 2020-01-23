Все еще под пальмами: Тина Кунаки и Венсан Кассель продолжают отдыхать в Бразилии

Когда весь мир уже две недели назад вышел из новогоднего загула и вернулся к рутинным делам из отпусков, эта знаменитая парочка не спешит покидать бразильские пляжи. Для 53-летнего Венсана Касселя и 22-летней Тины Кунаки проводить январские деньки у океана под пальмами — уже семейная традиция. Но в этом году она порядком затянулась.

Вместе с дочерью Амазонией Венсан и Тина улетели в Рио-де-Жанейро еще перед католическим Рождеством, в 20-х числах декабря. С тех пор они регулярно публикуют кадры в социальных сетях — тут первая порция солнечных снимков. В начале января к ним добавились фотографии местных папарацци: на них видно, как актер рассекал океанские волны на серфе, в то время как модель прогуливалась по местным бутикам.

Оба родителя все еще тщательно берегут свою 8-месячную дочь Амазони от посторонних глаз и стараются не появляться с ней на улице. Лишь раз она засветилась на руках у отца во время прогулки в Малибу спустя месяц после рождения. Новые фотографии не стали исключением — Венсан и Тина загорают и плавают в океане без своей малышки. Фотоохотники поймали в минувший вторник момент, как молодая мама в черном бикини плескалась в волнах. А позже она опубликовала в соцсетях фото с наиболее выгодного ракурса, продемонстрировав не только подтянутую фигуру, но и временное тату в виде скорпиона на ягодице. Венсан же то составлял ей компанию на пляже, то прогуливался соло по набережной Рио.

Напомним, о романе Венсана Касселя и еще 18-летней Тины Кунаки заговорили летом 2015 года — тогда влюбленные впервые были замечены вместе на Ибице. С самого начала они решили не скрывать свои отношения: стали часто появляться друг у друга в соцсетях и вместе путешествовать. Историю их знакомства Тина описала в одном из своих немногочисленных интервью — правда, избегая лишних подробностей.

Это был волшебный момент — мы оказались в одном и том же месте одновременно. Я не могу раскрыть все детали нашего знакомства, скажу лишь, что мы оба любим серфинг,

— сказала модель. По ее словам, первое время она даже не подозревала, что Венсан — известный актер. Журналисты заподозрили ее в лукавстве — сложно не знать лицо мужчины, известного на весь мир. Однако и тут Кунаки нашла объяснение: она выросла в маленькой деревне, где не было ни телевизоров, ни кинотеатров.

Первый официальный выход в свет Касселя и Кунаки состоялся в ноябре 2016 года на вечеринке Victoria’s Secret. А весной 2017-го они побывали на юбилейном, 70-м кинофестивале в Каннах. Кстати, там же присутствовала и бывшая жена Венсана — Моника Беллуччи, которая вела церемонию. В августе 2018-го они поженились, а в апреле 2019-го у них родилась дочь.

Историю любви Венсана и Тины читайте здесь.

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