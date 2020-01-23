Лидер фракции «Слуга народа» похвастался «турборежимом» Верховной рады

Возглавляющий фракцию «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что иностранные инвесторы довольны «турборежимом» Верховной рады.
Он рассказал, что прошел инвестиционный совет, где украинские власти «общались с инвесторами, которые завели на Украину уже больше 100 млн долларов каждый, а некоторые уже и по 4 млрд долларов», передает NewsOne.
По словам Арахамии, «настроения очень оптимистичные», «многие высказывали удовлетворение турборежимом парламента».
Как сообщил Арахамия, «никто не ожидал, что в короткое время можно провести столько полезных экономических законов».
Напомним, в частности, власти Украины решили снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Бывший украинский премьер-министр, а ныне лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что страна попала под внешнее кураторство.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Индекс Мосбиржи утром в пятницу вырос на 0,57% – до 3159,01 пункта, индекс РТС поднялся на 0,82% – до 1609,2 пункта. Следует из данных Московской биржи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Календарь: 27 декабря — День рождения Брата / 27 декабря
- Киев попросил расширить миссию ОБСЕ на Украине / 20 января
- Зеленский присвоил звания Героев Украины убитым с помощью «новейшей штуки» снайперам / 3 декабря
- Детский фонд прокомментировал перевод 45 млн рублей на нужды храма / 14 января
- Экономика: Когда мир окунется в новую рецессию / 8 января
- Кто-то убедил Зеленского разделить с правоохранителями ответственность и риски в деле Шеремета / 24 декабря
- Вооруженные формирования РФ препятствуют работе патрулей ОБСЕ на Донбассе – украинская сторона СЦКК / 25 декабря
- Путин выразил соболезнования в связи с кончиной филолога Вербицкой / 25 ноября