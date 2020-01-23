Лидер фракции «Слуга народа» похвастался «турборежимом» Верховной рады

23.01.2020, 0:19, Новости дня

Возглавляющий фракцию «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что иностранные инвесторы довольны «турборежимом» Верховной рады.

Он рассказал, что прошел инвестиционный совет, где украинские власти «общались с инвесторами, которые завели на Украину уже больше 100 млн долларов каждый, а некоторые уже и по 4 млрд долларов», передает NewsOne.

По словам Арахамии, «настроения очень оптимистичные», «многие высказывали удовлетворение турборежимом парламента».

Как сообщил Арахамия, «никто не ожидал, что в короткое время можно провести столько полезных экономических законов».

Напомним, в частности, власти Украины решили снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Бывший украинский премьер-министр, а ныне лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что страна попала под внешнее кураторство.



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