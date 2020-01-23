Встречи Зеленского и Гончарука в Давосе, драка Кивы в Киеве. Главное за день

Первый визит Зеленского на форум в Давос

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января впервые приехал на юбилейный 50-й Всемирный экономический форум, который проходит в Давосе. Он выступил с речью, заявив, что Украина должна стать инвестиционной Меккой для иностранцев.

Украинский президент подчеркнул, что страна видит свое будущее в ЕС, встретился с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой и пригласил ее в Украину.

Кроме того, Зеленский признал, что мало времени уделяет семье, став президентом.

Также Зеленский вместе с премьер-министром Алексеем Гончаруком провели встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, которая рассказала о своих украинских родстенниках.

Драка между Кивой и ветераном АТО в ресторане

Около полудня в ресторане Моссо на Крещатике у народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ильи Кивы возник конфликт с ветераном АТО Михаилом Майманом. На видео инцидента нардеп подошел к посетителю и попытался ударить его головой в лицо, тот ответил ударом кулаком в голову.

Кива заявил, что в ресторане на него напал человек, который вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Полиция сообщила, что нардепу оказали медицинскую помощь на месте, а участника конфликта с ним разыскивают. В ОПЗЖ заявили, что на Киву «бандитское нападение» совершил мужчина «из группы националистов», после чего нардеп попал в больницу.

Вечером пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка открыл уголовное производство «по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины».

Верховный Суд вынес решение в пользу Коломойского по делу «ПриватБанка»

Верховный Суд Украины запретил взыскать залоговое имущество связанного с экс-владельцем «ПриватБанка» Игорем Коломойским ООО «Гаджибей», которое выступило залогодателем по кредиту рефинансирования «ПриватБанка» в 2014 году, сообщили в Национальном банке Украины.

В регуляторе считают, что решение Верховного Суда создает риск, когда экс-владельцы «ПриватБанка» смогут избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств.

Зеленский, возможно, встретится с Путиным в Израиле

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что Зеленский может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным 23 января в Иерусалиме. В Офисе президента Украины сначала заявили, что таких переговоров пока нет в планах украинского лидера.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Кремль получал запрос от Зеленского о встрече с Путиным во время визита в Израиль, но такая встреча, если состоится, будет непродолжительной из-за «крайне ограниченного» количества времени российского президента.

Позже Зеленский заявил, что разговор может состояться. «Мы два дня в Израиле, много встреч подтвержденных. О вероятности такой встречи… Может быть, потому что есть вопросы про обмен наших пленных украинцев и украинцев, которые являются крымскими татарами, которые находятся на территории России. Будет возможность – обсудим это», – сказал президент Украины.

В РФ вышли на свободу два фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир»

Фигуранты севастопольской группы по делу «Хизб ут-Тахрир» Рустем Ваитов и Нури Примов вышли из мест лишения свободы в России. Им назначили административный надзор в течение восьми лет – после освобождения Ваитов и Примов должны находиться в аннексированном РФ Крыму.

В Малайзии освободили приговоренного к смертной казни украинца

Гражданину Украины Роману Золотареву, которого обвинили в перевозке наркотиков и приговорили к смертной казни в Малайзии, отменили приговор и отпустили. Он вернулся в Украину.

Антидопинговый скандал в РФ

Всемирное антидопинговое агентство приостановило работу ранее одобренной им Московской антидопинговой лаборатории. Это решение связано с манипулированием данными лабораторией, сообщили в ВАДА.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Индекс Мосбиржи утром в пятницу вырос на 0,57% – до 3159,01 пункта, индекс РТС поднялся на 0,82% – до 1609,2 пункта. Следует из данных Московской биржи.