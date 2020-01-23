Майк Помпео: «Украина находится на распутье между демократией и тиранией»

Внешняя политика США по отношению к Украине не изменилась. Об этом в интервью изданию «Блумберг» заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Это важная страна, которая находится на перекрестке. Украина пребывает под огромным давлением со стороны России. Президент Трамп предпринял действия по противодействию России, которые президент Обама отказался предпринимать. Мы предоставили оружие оборонительного характера, чтобы украинцы могли защищать себя. Мы поддерживаем нового лидера, президента Зеленского, в его усилиях по искоренению коррупции и построению демократии в стране. Наша политика в отношении Украины была основана на основополагающих принципах уменьшения влияния коррупции и оказания помощи украинскому народу в построении демократии, который находится под угрозой со стороны России на востоке и юго-востоке».

Госсекретарь отметил, что посетит Украину в ближайшее время, и отметил, что Киев остается важным партнером Вашингтона.

«Украина находится на распутье между демократией и тиранией. Это нация, которая отказалась от своего ядерного оружия в конце «холодной войны», и Америка взяла на себя обязательство помочь быть суверенной нацией. Мы заботимся о демократии везде. Украина важный торговый партнер для Соединенных Штатов. У США есть ряд интересов в отношении Украины, и я думаю, что уровень нашей поддержки их отражает», – подчеркнул госсекретарь.

Напомним, что в начале месяца из-за событий в Ираке госсекретарь США перенес анонсированное турне в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Русская служба «Голоса Америки» Нравится Буду следить Подписка

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Британские исследователи возобновили голос мумии Несьямун, скончавшейся в Египте примерно 3000 лет назад. Итоги научной работы размещены в издании Scientific Reports. Специалисты установили, что у священнослужителя остались неповрежденными гортань и голосовые связки. Эксперты с помощью компьютерной томографии смогли спроектировать 3-мерную разработку органов речи мумии, затем распечатали ее на 3D-принтере. Далее исследователи присоединили к модели искусственную […]