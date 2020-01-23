Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit 31 января

Парламент Великобритании утвердил предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о выходе королевства из европейского союза 31 января 2020 года. Об этом 22 января сообщает Sky News.

Палата лордов предлагала внести в документ ряд изменений, однако Палата общин не поддержала эти инициативы, и «лорды прекратили законодательную борьбу».

Теперь законопроект должна утвердить королева Елизавета II. Документ уже отправлен ей на подпись.

Телеканал отмечает, что соглашение также должны ратифицировать депутаты Европарламента.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Евросоюза. Это решение тогда поддержало 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

Британский парламент 13 марта 2019 года проголосовал против Brexit по схеме «без соглашения». При этом Палата общин несколько раз отклоняла правительственный вариант сделки по Brexit.

На саммите 10 апреля лидеры стран Евросоюза утвердили отсрочку Brexit до 31 октября, а 29 октября ЕС продлил сроки выхода Великобритании еще на три месяца – до 31 января 2020 года.

20 декабря Палата общин Великобритании впервые поддержала соглашение по Brexit, согласно которому страна покинет Европейский союз 31 января. Затем документ направили на дальнейшую проверку в парламенте. Из ЕС Великобритания выйдет лишь формально, так как страна потеряет представительство и право голоса в органах власти Евросоюза, но останется частью единого экономического пространства до конца 2020 года.

9 января 2020 года Палата общин окончательно утвердила условия Brexit и передала законопроект на рассмотрение Палаты лордов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Британские исследователи возобновили голос мумии Несьямун, скончавшейся в Египте примерно 3000 лет назад. Итоги научной работы размещены в издании Scientific Reports. Специалисты установили, что у священнослужителя остались неповрежденными гортань и голосовые связки. Эксперты с помощью компьютерной томографии смогли спроектировать 3-мерную разработку органов речи мумии, затем распечатали ее на 3D-принтере. Далее исследователи присоединили к модели искусственную […]