Чехова пожаловалась на сообщения со снимками мужских гениталий в Instagram: «Девушки устроены иначе»

Анфиса Чехова пояснила подписчикам в Instagram, что мужчины слишком часто присылают ей сообщения со снимками своих гениталий. По словам телеведущей, девушек нынче такое не интересует.

Оказалось, подобных посланий в ее аккаунте ежедневно становится все больше, что очень расстраивает знаменитость. Как сказала Анфиса Чехова, сюжетов накопилось так много, что ими хватит «украсить Третьяковскую галерею». Сама телеведущая не рассматривает снимки поклонников и не собирается на них отвечать. «Девушки устроены иначе!» — заявила актриса и добавила, что представительниц прекрасного пола не привлекает вид мужских органов в отрыве от сказанных во время интима слов, а также «глаз, губ, рук». Звезда считает, что эти пикантные кадры вызывают лишь чувство гнева. Затем певица призвала пользователей Instagram прекратить присылать ей пошлые сообщения. Как отметила Чехова, почти всем ее знакомым женщинам неприятно получать откровенные фото, в частности от незнакомцев.

Многие фолловеры ведущей написали в комментариях, что такие поступки расцениваются, как извращение или даже хамство. Однако часть поклонников посчитала причиной подобного мужского поведения — провокационные снимки самой телеведущей.

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