Le Figaro — «австралийское чудо» померкло в дыму пожаров

Австралия с её обширными и богатыми природными ресурсами территориями, устойчивой экономикой и демократическим устройством долгое время казалась человечеству раем на земле, пишет обозреватель Le Figaro Николя Бавере. Однако разрушительные последствия лесных пожаров, охвативших страну в минувшем году, знаменуют собой конец «австралийского чуда», отмечает автор. По его убеждению, для восстановления страны ей необходимо пересмотреть стратегию своего развития, сделав приоритетом сохранение окружающей среды.



Reuters

Австралия вошла в мировую историю в образе рая на земле, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавере. Это страна-континент, растянувшаяся на 7 миллионов км2, 25-миллионное население которой увеличивается за счёт контролируемой миграции высококвалифицированных специалистов, и огромные запасы природных ресурсов которой на волне глобализации и благодаря эффективной стратегии реформ позволили ей стать 12-й по величине экономикой мира, непрерывно растущей с 1991 года.

Кроме того, Австралия представляет собой правовое государство и стабильную демократию, которая, хотя и была затронута джихадизмом и ультраправым терроризмом, до сих пор противостояла «взрывной волне популизма», прокатившейся по развитым странам, замечает автор статьи.

Однако лесные пожары, превратившие Австралию в «континент огня, дыма и пепла», знаменуют собой конец «австралийского чуда», убеждён журналист. Их итоги наводят ужас: 10,5 миллионов гектаров земли — территория размером с Южную Корею — уничтожено, около 30 погибших и более 100 тыс. беженцев, 2 тыс. домов превращены в пыль, а смерть 1,25 миллиардов животных повлечёт за собой вымирание от 20 до 100 видов.

По убеждению обозревателя, эта трагедия не только ставит под вопрос стратегию развития страны и стиль жизни её граждан, но и убеждения большинства представителей политического класса, в том числе консервативного правительства Скотта Моррисона, замкнувшихся в отрицании глобального потепления.

«Сохранение планеты представляет собой лучший повод для объединения людей в момент, когда националистические убеждения и фантазии разрушают мировой порядок и порождают насилие», — уверен обозреватель газеты. Эта идея может помочь и восстановлению страны, полагает Бавере.

На его взгляд, Австралия могла бы попытаться «примирить свою историю и память», объединив свою модель развития с культурой аборигенов, «в которой тесно соприкасаются человек и природа, напоминая, что разрушение второй влечёт за собой уничтожение первого и что цель передачи земли будущим поколениям лежит в основе любой цивилизации».

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