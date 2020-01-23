Le Figaro — «австралийское чудо» померкло в дыму пожаров

Австралия с её обширными и богатыми природными ресурсами территориями, устойчивой экономикой и демократическим устройством долгое время казалась человечеству раем на земле, пишет обозреватель Le Figaro Николя Бавере. Однако разрушительные последствия лесных пожаров, охвативших страну в минувшем году, знаменуют собой конец «австралийского чуда», отмечает автор. По его убеждению, для восстановления страны ей необходимо пересмотреть стратегию своего развития, сделав приоритетом сохранение окружающей среды.
Reuters
Австралия вошла в мировую историю в образе рая на земле, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавере. Это страна-континент, растянувшаяся на 7 миллионов км2, 25-миллионное население которой увеличивается за счёт контролируемой миграции высококвалифицированных специалистов, и огромные запасы природных ресурсов которой на волне глобализации и благодаря эффективной стратегии реформ позволили ей стать 12-й по величине экономикой мира, непрерывно растущей с 1991 года.
Кроме того, Австралия представляет собой правовое государство и стабильную демократию, которая, хотя и была затронута джихадизмом и ультраправым терроризмом, до сих пор противостояла «взрывной волне популизма», прокатившейся по развитым странам, замечает автор статьи.
Однако лесные пожары, превратившие Австралию в «континент огня, дыма и пепла», знаменуют собой конец «австралийского чуда», убеждён журналист. Их итоги наводят ужас: 10,5 миллионов гектаров земли — территория размером с Южную Корею — уничтожено, около 30 погибших и более 100 тыс. беженцев, 2 тыс. домов превращены в пыль, а смерть 1,25 миллиардов животных повлечёт за собой вымирание от 20 до 100 видов.
По убеждению обозревателя, эта трагедия не только ставит под вопрос стратегию развития страны и стиль жизни её граждан, но и убеждения большинства представителей политического класса, в том числе консервативного правительства Скотта Моррисона, замкнувшихся в отрицании глобального потепления.
«Сохранение планеты представляет собой лучший повод для объединения людей в момент, когда националистические убеждения и фантазии разрушают мировой порядок и порождают насилие», — уверен обозреватель газеты. Эта идея может помочь и восстановлению страны, полагает Бавере.
На его взгляд, Австралия могла бы попытаться «примирить свою историю и память», объединив свою модель развития с культурой аборигенов, «в которой тесно соприкасаются человек и природа, напоминая, что разрушение второй влечёт за собой уничтожение первого и что цель передачи земли будущим поколениям лежит в основе любой цивилизации».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 3 копейки – 61,88 рубля, курс евро снизился на 6 копеек – до 68,36 рубля. Мартовский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 62,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Focus Online — утро с Гретой — на один день «икона климата» станет главным редактором на британском радио / 24 ноября
- В РФ сертифицирован новый кроссовер Volvo XC60 T8 / 27 ноября
- «Известия»: количество ДТП с автобусами в РФ увеличилось на 12% с начала года / 5 декабря
- Матвиенко: Любой футболист «Шахтера» мог бы заиграть в «Манчестер Сити» / 26 ноября
- Лавров рассказал об учениях России, Ирана и Китая / 15 января
- Guardian — «самая фееричная ошибка в истории ЕС» — Туск вновь призвал отказаться от брексита / 6 декабря
- Английская Премьер-лига – лидер по выручке в 2018 году, УПЛ – на 21-м месте / 16 января
- Путин сделал подарок одной из старейших в мире мечетей / 7 января