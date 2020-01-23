На таксиста из Омска завели уголовное дело из-за комментариев о теракте в Новой Зеландии

…и призывов свергнуть власть в России.

В первый Восточный окружной военный суд Омска направили уголовное дело 47-летнего местного таксиста, обвиняемого в экстремизме (ч. 2 ст. 280 УК) из-за призывов свергнуть власть в РФ и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) в Новой Зеландии. Об этом сообщает издание «Новый Омск» пресс-службу регионального управления ФСБ.

По версии следствия, гражданин оставил в соцсети одобрительный комментарий о теракте в двух мечетях в Новой Зеландии и назвал действия преступника «необходимыми в отношении отдельной социальной группы граждан». В ФСБ также считают, что обвиняемый призывал к свержению власти в РФ «с использованием оружия» и «с указанием должностных лиц, которых, по его мнению, необходимо убить». По информации издания, гражданин признал свою вину.

В середине марта в Новой Зеландии австралиец Брентон Таррант устроил теракт в двух мечетях Крайстчерча, погиб 51 человек. Перед нападением он опубликовал в соцсетях 74-страничный документ, в котором объяснил атаку ненавистью к политике мультикультурализма и мигрантам.

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Источник: Новая газета

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