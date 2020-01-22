Проспекту в Харькове собрались вернуть имя маршала Жукова

Переименованному при декоммунизации проспекту решили вернуть название в честь советского маршала Георгия Жукова, сообщили власти Харькова.
Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект соответствующего решения «по изменению названия объекта топонимики проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова в Харькове», передает ТАСС.
Напомним, Харьковский горсовет проголосовал за возвращение проспекту Григоренко имени Жукова. Кернес подписал решение горсовета.
Позднее суд в Харькове признал незаконным решение мэрии переименовать проспект Григоренко в честь советского маршала.
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Последнее: Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 3 копейки – 61,88 рубля, курс евро снизился на 6 копеек – до 68,36 рубля. Мартовский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 62,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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