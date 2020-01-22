Проспекту в Харькове собрались вернуть имя маршала Жукова

22.01.2020, 23:58, Новости дня

Переименованному при декоммунизации проспекту решили вернуть название в честь советского маршала Георгия Жукова, сообщили власти Харькова.

Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект соответствующего решения «по изменению названия объекта топонимики проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова в Харькове», передает ТАСС.

Напомним, Харьковский горсовет проголосовал за возвращение проспекту Григоренко имени Жукова. Кернес подписал решение горсовета.

Позднее суд в Харькове признал незаконным решение мэрии переименовать проспект Григоренко в честь советского маршала.



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