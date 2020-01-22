NBC — «стабильный гений» Трамп оскорблял собственных военных и тянулся к Путину

Новая книга о 45-м президенте США, вышедшая под названием «Очень стабильный гений», показывает, как грубо Трамп относится к американским генералам и министрам и как его привлекала перспектива встретиться с главой Кремля, пишет NBC. Сайт приводит некоторые моменты из книги, которую Трамп уже объявил «фейком».
Reuters
За свои три года на посту президента США Дональд Трамп неоднократно проявлял грубость и невежество, пишет NBC со ссылкой на новую книгу о главе Белого дома. Название книги — «Очень стабильный гений», именно так характеризует себя сам Трамп.
По сообщениям прессы, авторы книги, репортёры The Washington Post Филип Ракер и Кэрол Леонниг, составили портрет президента на основе сотен часов интервью более чем с 200 источниками. В ход пошли также личные видеозаписи, служебные записки, записи в дневниках и ежедневниках. Сам Трамп изначально дал согласие на интервью, но впоследствии отказался от этой идеи.
Когда книга вышла в свет, президент назвал её «фейком», отмечает NBC.
Американский новостной сайт приводит некоторые показательные эпизоды из книги. В одном из этих эпизодов Трамп «оскорбляет членов кабинета министров и военное руководство». 20 июля 2017 года тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис пригласил Трампа в Пентагон для «всестороннего вводного курса», посвящённого военной роли Америки в мире, союзническим и торговым отношениям и причинам, по которым американские военнослужащие находятся во многих регионах мира.
«Трамп неоднократно прерывал брифинг, — пишет NBC, — жаловался на то, что США платят за базы в некоторых странах, и на то, что НАТО, по его словам, задолжало Соединённым Штатам деньги. В конечном итоге Трамп заговорил о войне в Афганистане и потребовал ответа на вопрос о том, почему за 16 лет США не победили».
«Вы все неудачники, — приводит книга слова Трампа. — Вы больше не умеете побеждать. С вами, ребята, я бы на войну не пошёл. Вы — горстка дураков и младенцев».
Реплики президента «ошеломили» многих в помещении, утверждают авторы книги.
В другой раз, если верить книге, Трамп не смог без запинок прочесть вслух фрагмент Конституции США — и объяснил это тем, что документ написан «как будто на иностранном языке».
Сразу после избрания Трампу «не терпелось встретиться с российским президентом Владимиром Путиным». Так, в разгар собеседования с неким кандидатом на пост госсекретаря он якобы спросил: «Когда я смогу встретиться с Путиным? Могу я встретиться с ним до церемонии инаугурации?»
В книге отмечается, что в конечном итоге первая их встреча состоялась по прошествии нескольких месяцев, на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге. Как пишут авторы, после встречи с Путиным президент США отмахнулся от тогдашнего госсекретаря Рекса Тиллерсона и от его знания России, хотя бывший глава ExxonMobil имел деловые связи с этой страной и её руководством. В разговоре с Тиллерсоном Трамп, как сообщается, объявил себя самого экспертом: «У меня была двухчасовая встреча с Путиным. Это всё, что мне нужно знать… Я составил мнение обо всём этом. Я понял».
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