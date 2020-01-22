Мнение: Новое правительство Ливана

Часть нового облика правительства Ливана, которое стало не только более женским, но и несколько более про-иранским и все также поддерживаемым "Хезбаллой".
О новом составе правительства, которое сформировано после многомесячных протестов и попыток США и Израиля подорвать позиции "Хезбаллы" и Ирана в этой стране.
Что происходит?
▪️На фоне активизации протестов в Бейруте премьер-министр Ливана Хассан Дияб утвердил вместе со спикером парламента Набихом Берри и президентом страны Мишелем Ауном новый список «министров-технократов (https://twitter.com/lunasafwan/status/1219924832676196352?s=21)». В него вошли 20 человек (http://english.almanar.com.lb/921472).
▪️Большинство кандидатов поддержаны христианскими партиями «Альянса 8 марта», лояльными Хизбалле.
▪️Впервые с момента подписание Таифских соглашений 1989 г. в правительство не вошли представители «Движения за будущее» (Саад Харири), друзской общины (Валид Джумблат), «Ливанских сил» (Самир Джааджаа) и «Катаеб» (Пьер Жмаель).
▪️Уступкой Саудовской Аравии стало назначение на пост министра обороны исполнительного директора консалтинговой фирмы “Information International (https://information-international.com/)” Зейны А.Адры. Она консультировала руководителей крупных компаний США, КСА и ОАЭ. Неоднократно участвовала в совместных программах Агентства США по международному развитию (USAID).
▪️Министром внутренних дел стал Мухаммад Фахми, — кадровый военный, специалист центра по разминированию и близкий друг главы Бюро национальной безопасности Сирии.
▪️В экономический блок, от которого напрямую зависит рейтинг правительства, вошли профессиональные экономисты, знакомые с Диябом по работе в Американском университете Бейрута
Что это значит?
▪️В ходе неформальных переговоров лидеры ливанских общин достигли временного консенсуса. Но положение кабинета министров останется неустойчивым, а пространство для проведения структурных экономических реформ — сузится.
▪️Дияба считают новичком в большой политике. Премьер зависим от Хизбаллы и тесно связан с советником иранского Верховного лидера Али Велаяти (http://www.irdiplomacy.ir/en/news/1911953/ali-akbar-velayati). Он не пользуется поддержкой бывшего главы правительства Харири и в среде влиятельных суннитов.
▪️Несмотря на привычные угрозы Вашингтона о прекращении экономической и военной помощи Ливану, Пентагон продолжит предоставлять вооружение и кредиты этой ближневосточной стране, а Бейрут — балансировать в американо-иранском противостоянии.
Что дальше?
▪️Как мы отмечали ранее (https://t.me/rybar/6536), перед правительством сохранится угроза досрочного прекращения полномочий.
▪️Многое будет зависеть от готовности Хизбаллы и поддерживающих её партий пойти на инклюзивный национальный диалог. В условиях роста численности мусульман-шиитов он должен гарантировать защиту интересов этноконфессиональных меньшинств.
https://t.me/rybar — цинк
В целом, на текущем этапе выдернуть Ливан из шиитской дуги у США с Израилем очевидно не получилось, что и будет обуславливать неустойчивость нового правительства перед лицом объективных экономических проблем и внешнего давления.
Источник: Colonel Cassad
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