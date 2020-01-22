Полиция задержала сторонников якутского шамана. Сам Габышев заперся в доме

Полиция задержала четверых членов отряда якутского шамана Александра Габышева, сообщают Сибирь.Реалии. На днях шаман объявил о новом походе на Москву, чтобы «изгнать Путина».

Четырех сторонников шамана полицейские увезли под предлогом установления личности. Среди задержанных Алексей Брылев и Юрий Конюхов.

Самого Габышева не задержали только из-за того, что он успел закрыться в доме. Полицейские пытались взломать дверь, но после его предупреждения вызвать адвоката уехали.

Правозащитники уже подготовили обращение в Европейский суд по правам человека по поводу незаконного задержания Алексея Брылева в декабре 2019 года.

Александр Габышев получил широкую известность в марте 2019 года, когда начал пешее путешествие из Якутии в Москву с целью «изгнать Путина» из Кремля. Он заявлял, что президент России является «порождением темных сил» и изгнать его под силу только шаману.

Шаман прошел около 3 тысяч километров из 8 тысяч и привлек множество последователей.

В ночь на 19 сентября прошлого года на границе Бурятии и Иркутской области его задержали сотрудники правоохранительных органов в масках с оружием. Его отправили обратно в Якутию и 20 сентября поместили в республиканский психоневрологический диспансер.

В отношении Габышева возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Согласно материалам его дела, «Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности».

В сентябре Габышева выпустили под подписку о невыезде.

Свой второй поход Габышев начал 8 декабря. Как и в первый раз, он хотел пройти пешком из Якутска в Кремль. Его опять задержали и оштрафовали на 1 тысячу рублей по административной статье – за неповиновение распоряжению полицейского.

Несколько якутских СМИ после второго задержания шамана сообщили, что на него завели уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»), но Следственный комитет это опроверг, заявив, что такого дела нет.

12 января 2020 года шаман объявил о новом походе на Москву, чтобы «изгнать Путина».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 3 копейки – 61,88 рубля, курс евро снизился на 6 копеек – до 68,36 рубля. Мартовский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 62,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости».