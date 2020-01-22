В Петербурге из аэропорта госпитализировали двух человек в инфекционную больницу. Их проверили на коронавирус

В Санкт-Петербурге 22 января в инфекционную больницу госпитализировали с подозрением на ОРВИ двух человек: гражданина России и студента из Китая. Один из пассажиров, прилетевший из Шанхая, обратился за помощью сам: у него высокая температура.

Пока санитарные власти Петербурга не подтверждают, что оба пациента больны именно коронавирусом 2019-nCoV. В пресс-службе Минздрава сообщили, что диагноз коронавирусной инфекции пациентам не поставлен.

В тот же день в Москве был госпитализирован один из прилетевших туристов из Таиланда. У него вируса тоже не обнаружили: пассажир просто сильно отравился.

В аэропортах России, Казахстана, США, Австралии, Японии и других стран в последние дни усилены меры безопасности в связи с эпидемией вируса 2019-nCoV. Сотрудники аэропорта с помощью специальных рамок и других приборов измеряют температуру всех пассажиров, прилетающих из Китая и других стран «группы риска», так как эпидемия началась именно в китайском городе Ухань. На данный момент от осложнений вируса в Китае погибли уже 17 человек, а число зараженных, по разным данным, составляет от более чем 470 (по данным китайских властей) до 10 тысяч человек (по данным британских эпидемиологов).

Случаи заболеваний зарегистрированы, кроме Китая, также в США, Гонконге, Таиланде, Южной Корее, на Тайване, в Макао и Японии.

Коронавирус передается от человека к человеку, он поражает основные дыхательные пути: вызывает ОРВИ, которая может быстро перейти в пневмонию и вирусный бронхит. Эти осложнения сопровождаются резким снижением иммунитета, падением числа лимфоцитов, дыхательной недостаточностью, а в тяжелых случаях – отеком легких, который завершается токсическим шоком.

Вакцины от коронавирусов человека нет. Пациентов лишь госпитализируют и пытаются облегчить симптомы. Обычно им вливают антибактериальные и противовирусные препараты и глюкокортикоиды (они оказывают антистрессовое и противошоковое действие). Тяжелых пациентов подключают к аппаратам искусственного дыхания, надеясь, что их организм сам справится с вирусом.

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