Зеленский и Путин собираются встретиться в Израиле, директор МВФ попросила не увольнять Гончарука. Главное из Telegram-каналов

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Зеленский встретится с Путиным

Telegram-каналы “Резидент” и “Легитимный” сообщают о подготовке встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Израиле.

“Наш источник в ОП сообщил, что [помощник президента Украины] Андрей Ермак договаривается о встрече с президентом России в Израиле. Должны обсудить обмен пленными и допуск на границу подразделений ОБСЕ/Украины/России перед выборами на Донбассе”, – сказано в сообщении “Резидента”.

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РФ меняет стратегию в отношении Украины?

Telegram-канал “Легитимный” пишет, что “стратегия РФ по украинскому направлению будет полностью пересмотрена”.

“Многие в этой реорганизации потеряют свой вес и свою роль. Также сейчас подтверждается наш инсайд, что кремлевские кланы, работавшие по украинскому направлению, стали спасать свою шкуру и спихивать все ошибки на украинскую политэмиграцию, а те, в свою очередь, начали обвинять своих кураторов в плохой стратегии по украинскому кейсу. Как мы и предполагали, началась драчка”, – сообщает паблик со ссылкой на неназванный источник в Кремле.

МУЛЬТИМЕДИА





Тимошенко договорилась с Медведчуком?

Бывший журналист, экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко утверждает, что лидер ВО “Батьківщина” Юлия Тимошенко и нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук “вступили в сговор “с целью смены власти в Украине”. “Я проанализировал эфиры каналов Медведчука за последние дни: Тимошенко появляется минимум трижды в неделю на площадках кума Путина”, – написал он.

МУЛЬТИМЕДИА

Директор МВФ пообещала Зеленскому новую программу

Telegram-канал “Резидент” со ссылкой на источник в Офисе президента сообщил, что Зеленский в разговоре с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой “получил гарантии новой кредитной линии, но прозвучало и несколько просьб”.

“Георгиева попросила дать правительству Украины возможность продолжить работу и похвалила [премьер-министра] Алексея Гончарука за конструктивный диалог с Фондом”, – утверждают авторы паблика.

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#Зрадище в церковной сфере

Бывший внефракционный нардеп Борислав Береза сообщил, что Офис президента Украины выступает против назначения экс-главы госкомитета по делам религий Андрея Юраша на должность главы Госслужбы по этнополитике и свободе совести, хотя он и победил в конкурсе.

“Офис президента не хочет, чтобы Кабмин назначил Юраша на эту позицию, несмотря на самый высокий бал и авторитет у представителей всех конфессий, потому что это раздражает московских церковников”, – пишет Береза.

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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