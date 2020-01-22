Арахамия о «гармонизации» украинского законодательства с ЕС: Считаю, что для Украины это неправильно

22.01.2020, 23:30, Новости дня

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает неправильным для Киева процесс «гармонизации» украинского законодательства с законодательством Европейского союза.

Об этом он заявил во время выступления в Украинском доме в Давосе 22 января, сообщает «Укринформ». 

«Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой «гармонизации законодательства». Однако, я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам», – сказал он. 

По словам Арахамии, Украина должна создать «уникальные правила» для привлечения инвесторов.

«Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или еще где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться», – сказал он. 

Украине необходимо создать «свои правила игры» и использовать «конкурентные преимущества», подчеркнул Арахамия

«Если мы гармонизуемося, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют», – добавил он. 

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом.

В Давосе 21 января открылся ежегодный Всемирный экономический форум, он продлится до 24 января. Сегодня в Швейцарию прибыл украинский президент Владимир Зеленский. Выступая на форуме, он подчеркнул, что Украина видит свое будущее в ЕС. 

52,6% украинцев поддерживают идею присоединения страны к Евросоюзу. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии, проведенного в декабре 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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