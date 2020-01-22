Помпео выразил уверенность в «смене режима» в Иране

22.01.2020, 23:30, Новости дня

Глава Госдепа Майкл Помпео выразил уверенность, что в Иране произойдет «смена режима».

Он заявил, что народ Ирана рано или поздно «обретет то, что заслужил сполна». В США считают, что в Иране произойдет «смена режима на такой, который будет вести себя в соответствии с ценностями своего народа», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По словам Помпео, у США и Европы «различные взгляды» на то, как «правильно обеспечить, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия, а его ракетная программа была остановлена». Европа «никогда не отмахивалась от единой» с США цели, но «иначе видит то, каким образом следует приступать» к ее достижению, сказал Помпео.



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