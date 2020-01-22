Помпео выразил уверенность в «смене режима» в Иране

Глава Госдепа Майкл Помпео выразил уверенность, что в Иране произойдет «смена режима».
Он заявил, что народ Ирана рано или поздно «обретет то, что заслужил сполна». В США считают, что в Иране произойдет «смена режима на такой, который будет вести себя в соответствии с ценностями своего народа», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
По словам Помпео, у США и Европы «различные взгляды» на то, как «правильно обеспечить, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия, а его ракетная программа была остановлена». Европа «никогда не отмахивалась от единой» с США цели, но «иначе видит то, каким образом следует приступать» к ее достижению, сказал Помпео.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Инвестиционный банк Goldman Sachs отказался от организации IPО для компаний, где в совете директоров нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с цветной кожей. Об этом в интервью CNBC заявил глава организации Давид Соломон. «C 1 июля мы не будем выводить компанию на биржу, если в ее совете директоров не будет хотя бы одного относящегося к меньшинствам […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Россия и Грузия обсудят вопрос восстановления авиасообщения в начале марта / 21 января
- Магдыч показала Рождественскую коллекцию платьев-вышиванок во Львове / 17 декабря
- Путин и Эрдоган запустили газопровод «Турецкий поток» / 8 января
- Путин пообещал рассмотреть введение понятия «уличная медицина» / 5 декабря
- Иероглифы года назвали в Китае / 20 декабря
- Суды обязали НАБУ и СБУ открыть уголовное производство по заявлению Ляшко, который обвиняет Геруса в госизменне / 5 декабря
- Приставы задержали Алексея Миняйло в суде за попытку передать цветок осужденным фигурантам «московского дела» / 6 декабря
- Белый дом отказался передать 20 электронных писем об оказании помощи Украине – New York Times / 4 января