Никола Тесла мог соблюдать обет безбрачия ради «связи с космосом»

Главными увлечениями Николы Теслы до конца жизни оставались голуби и наука. Изобретатель даже соблюдал обет безбрачия ради «общения с космосом».

Никола Тесла осуществил революционный прорыв в мире технологий. Известны его неординарные привычки в быту, например, стремления к чистоте и 4-часовый сон. До самой старости ученый старался не встречаться с женщинами, потому как называл их «похитителями духовной энергии», а бракосочетание с девушками Тесла охарактеризовал как «необходимость поэтов для вдохновения». Это повлияло на появление слухов об обете безбрачия, которого ученый якобы придерживался всю жизнь.

Сексуальное воздержание Тесла считал важным для возникновения новых мыслей и идей, посланных «с иного мира». По его мнению, связь с космосом оказывала помощь в сохранении целомудрия. Всего в течение своей жизни сербский специалист запатентовал сотни изобретений, но большая часть технических документов пропала после его смерти.

Никола Тесла прославился во всем мире как изобретатель в сфере радиотехники и электротехники. Он известен как автор устройств, функционирующих на переменном токе, и многофазных механизмов. Всеобщее признание Тесла получил как инженер после демонстрации радио.

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