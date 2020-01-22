Президент Ирака провел откровенный разговор с Трампом

22.01.2020, 23:19, Новости дня

Вашингтону и Багдаду необходимо вести диалог о суверенитете Ирака, сообщил президент страны Бархам Салех в Давосе.

Он сообщил, что на полях Всемирного экономического форума провел «очень серьезный и откровенный разговор» с главой американского государства Дональдом Трампом. Трампа он назвал «всегда очень прямым и откровенным» человеком. Салех заявил, что данный разговор стал «хорошей возможностью объяснить динамику событий», передает ТАСС.

Салех напомнил, что парламент его страны «принял резолюцию, призывающую все иностранные войска покинуть» Ирак. Как отметил Салех, США и Трамп «всегда говорили, что именно Ираку решать, что ему надо».

По мнению президента Ирака, «в центре диалога» должы быть суверенитет его страны и «уважение воли иракского народа». Кроме того, следует «сделать основной акцент на защите стабильности».

Как указал Салех, раньше в Ираке было 150 тыс. американских военных, теперь их осталось 5 тыс. человек.

Напомним, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.



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