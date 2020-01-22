Гаджеты: Британские ученые тестируют эффективный способ лечения онкологических заболеваний



Борьба с онкологическими заболеваниями является приоритетной задачей для современной медицины. Значительные успехи в ранней диагностике, создании эффективных методов и лекарств позволяет бороться с различными видами злокачественных новообразований, однако универсального метода способного побороть все многочисленные формы онкологии, пока не изобретено. Британские ученые из Университета Кардиффа значительно продвинулись на пути создания такого средства, способного бороться со «всеми видами рака». В настоящее время методика проходит лабораторное тестирование и ведется подготовка к клиническим испытаниям.

Открытие методики было сделано в ходе поиска возможностей активизировать иммунную систему человека на борьбу со злокачественными опухолями (раком простаты, молочной железы, лёгких и других видов заболевания). Выявленные в крови Т-лимфоциты (Т-клетки) оказались своеобразными «универсальными солдатами», способными атаковать практически любые раковые клетки, не повреждая при этом незатронутые болезнью, здоровые клетки организма.

Способность Т-клетки распознать клетки, пораженные онкологией, реализованы благодаря имеющимся на ее поверхности рецепторам, способным анализировать химический состав клеток. Специальные рецепторы контактируют с молекулой MR1, расположенной на поверхности клеток организма и выявляют наличие изменений в жизнедеятельности клетки, характерной для злокачественных образований. Далее Т-клетки посылают сигнал иммунной системе, которая приступает к уничтожению очага онкологического заболевания. Однако не все Т-клетки обладают такой системой распознавания и имеют специальные рецепторы.

Выявленные рецепторы Т-клетки могут привести к появлению универсального метода лечения онкологических заболеваний. Методика лечений предусматривает, что после забора крови у пациента и извлечения из нее Т-клеток, проводится их генетическая модификация для передачи необходимых для противостояния раку рецепторов. На следующем этапе модифицированные Т-клетки выращиваются в лаборатории и снова поступают в кровеносную систему пациента для выявления и уничтожения болезнетворных раковых клеток.

В настоящее время известно, что такая методика может показать эффективное лечение широкого спектра раковых заболеваний: рака легких, кожи, крови, толстой кишки, молочной железы, кости, простаты, яичников, почек и шейки матки. Тестирование на животных и на отдельных клетках показывает неплохие результаты, однако для перехода к испытаниям на людях, методика еще должна пройти ряд обязательных тестов. Поэтому, несмотря на высокий потенциал метода, он находится только на начальной стадии разработки.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Благовещенске на 74-м году жизни умер генерал-майор Юрий Кузнецов умер. Правительство Амурской области назвало его последним Героем Советского Союза на Дальнем Востоке. Трагическое известие сообщил в своем «Инстаграм» губернатор Приамурья Василий Орлов. Известно, что в последние годы Кузнецов занимался общественной жизнью в Благовещенские и стал его почетным гражданином. Орлов назвал его честным, талантливым и […]