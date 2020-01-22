Гаджеты: Qualcomm презентовала новую линейку процессоров Snapdragon среднего уровня



Помимо топовой серии мобильных процессоров Snapdragon 865, 765 и 765G, анонсированной в конце 2019 года, разработчики Qualcomm сообщают о выпуске чипов для мобильных устройств средней ценовой категории. Новые процессоры, выходящие на рынок под маркировкой Snapdragon 460, 662 и 720G смогут работать в сетях 4G, поддерживают новые стандарты беспроводной связи и более производительны, чем предыдущая серия чипов, предназначенных для смартфонов среднего ценового диапазона.

Процессоры новой линейки поддерживают работу с новым стандартом Bluetooth 5.1, двухчастотную систему спутниковой навигации GNSS, обеспечивающую повышенную точность позиционирования, а также поддерживают работу с ИИ. При этом платформы не поддерживают работу в сетях 5G.



При изготовлении Snapdragon 720G использовалась 8 нм технология. Процессор придет на замену платформы Snapdragon 710/712. Добавление в спецификацию индекса «G» свидетельствует о возможности использования чипов для игровых устройств. Разработчики гарантируют повышенную производительность во время проведения съемки, работы с виртуальными помощниками и обеспечивают поддержку экранов с частотой обновления до 120 Гц и работу с камерами разрешением до 192 Мп. Для обработки графики используется процессор Andreno 618.

Процессор Snapdragon 662 заменит модель Snapdragon 665. Новый чип поддерживает работу с системами виртуальной реальности , имеет навигационную систему NavIC и поддерживает кодек aptX TrueWireless Surround. Для фотосъемки доступна работа с тремя камерами и поддерживается формат HEIF.

Процессор Snapdragon 460 получил прирост производительности на 70% по сравнению с предыдущей моделью предназначенной для смартфонов начального уровня.Процессор работает совместно с графическим чипом Adreno 610, поддерживает работу с ИИ, а использование модема Snapdragon X11. Обеспечит высокую скорость 4G связи.

Топовая модель Snapdragon 720G выйдет на смартфонах уже в этом квартале, а устройства, работающие на Snapdragon 662 и Snapdragon 460 будут представлены до конца года.

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