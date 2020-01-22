Лариса Гузеева жалеет об ошибках прошлого

Лариса Гузеева откровенно пояснила подписчикам в Instagram, о каких поступках она жалеет. Публикацию телеведущая сопроводила фотографией, демонстрирующей ее вредные привычки в прошлом.

Как сказала российская сваха, в молодости она курила, чем сейчас совсем не гордится. По словам Ларисы Гузеевой, любовь к алкоголю «даже не обсуждается». Знаменитость показала фолловерам кадр, на котором она позировала в объятиях мужчины. «Я — с деканом актёрского факультета С. П. Кузнецовым через 10 лет окончания института», — поделилась звезда передачи «Давай поженимся!».

В комментариях поклонники начали вспоминать свою молодость, у многих из них тоже не обошлось без вредных привычек, в том числе алкоголя и табака. Некоторые признались, они, как и Гузеева, что жалеют о своих ошибках из прошлого. В то же время другие пришли в восторг от внешности кумира, отметив, что актриса до сих пор остается такой же красивой. «Вы суперская!», «Вы очень красивая на этой фотографии», «Красавица была и есть!» — писали интернет-пользователи.

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