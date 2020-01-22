Скандалы: Кадры решились не на все

Старое правительство перед отставкой едва не уронило российскую банковскую систему

Лихорадочные попытки правительства Дмитрия Медведева догнать выполнение национальных проектов в последние недели декабря обернулись тяжелым испытанием для российской банковской системы, пережившей рекордное количество сбоев в том числе в Сбербанке и ВТБ. По данным Минфина, чтобы исполнить бюджет в декабре правительству нужно было потратить 4,14 триллиона рублей — втрое больше среднего уровня за предыдущие 11 месяцев. Эта сумма включала 30% заложенного на год финансирования нацпроектов.

Ежемесячные доходы бюджета (1,3-1,8 трлн) не могли покрыть нужной суммы, и правительству пришлось изымать средства с банковских счетов.

В результате госбанки пережили рекордный в истории отток государственных денег — за месяц Минфин забрал с депозитов и по договорам репо 1,5 триллиона рублей, свидетельствуют данные Федерального казначейства и оценки Райффайзенбанка.

Вывод ликвидности под конец года — нормальная практика, но масштабы в 2019 году стали беспрецедентными, констатирует аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Судя по всему, операции проходили в авральном режиме, и Казначейство едва не оказалось на грани кассового разрыва, говорит он. Вброс бюджетных денег стал неожиданностью даже ЦБ, который больше чем на триллион рублей ошибся в прогнозе профицита ликвидности на конец года (он составил 2,8 трлн рублей вместо 3,6-3,9 трлн).

«Дело в том, что регулятор прогнозирует движение средств по бюджетному каналу во взаимодействии с Минфином и Федеральным казначейством», — объясняет Мурашов. То, что ЦБ был не в курсе, свидетельствует, что деньги, вероятно, изымались из банков и распределялись по бюджетополучателям в экстренной спешке.

На фоне гигантского оттока крупные банки пережили серию сбоев. В декабре 4 раза останавливал платежи Сбербанк: 12, 13, 16 и 30 декабря клиенты жаловались на неработающие карты, отсутствие доступа в онлайн-банк и личные кабинеты.

11 декабря несколько часов лежал ВТБ, 27 декабря — Альфа-банк. По данным ВШЭ, на Сбербанк и ВТБ приходится более 80% всех размещенных в банковской системе свободных денег бюджета.

Крах национальных проектов в первый же год их реализации стал главной причиной скоропостижной отставки правительства Медведева, рассказали Forbes несколько федеральных чиновников.

Из 10 национальных целей развития, план достижения которых экс-премьер подписал в мае, на конец года провалились как минимум три. Вместо сокращения естественной убыли населения страна получила ее рост на 30% до исторического рекорда (более 300 тысяч человек за январь-октбярь).

Несырьевой неэнергетический экспорт, который нужно было нарастить с 214 до 230 млрд долларов в год, по оценке МЭР, сократился до 210 млрд.

Уровень бедности требовалось снизить с 12,9% до 12%, но вместо этого на конец третьего квартала Росстат зафиксировал повышение до 13,1%. Еще 100 тысяч человек пополнили армию официально нищих, численность которой достигла 19,2 миллиона россиян.

Вывести в плюс реальные располагаемые доходы населения удалось лишь за счет творческой работы со статистикой: за сутки до большой пресс-конференции президента Росстат пересмотрел вниз цифры за 2018 год, создал эффект низкой базы и ускорил рост показателя с 0,2% до 0,8% (план Медведева требовал 0,5%).

Отставка Медведева стала «громом среди ясного неба», заявили Forbes несколько федеральных министров. За трое суток послания президента премьер ничего не знал ни о своем увольнении, ни о планах президента назначить руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина новым председателем правительства, рассказали Bloomberg два федеральных чиновника.

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