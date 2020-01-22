Скандалы: ВАДА против РУСАДА

Какие шансы у России победить в Спортивном арбитражном суде в Лозанне

Cтал известен полный список участников разбирательства ВАДА против РУСАДА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. От его итогов во многом будет зависеть, в каком статусе российские спортсмены смогут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх – 2020 в Токио. 20 января истек срок для подачи заявок в Спортивный арбитражный суд (CAS) от так называемых третьих лиц, которые хотят принять участие в рассмотрении дела Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА). После официальной передачи в CAS спора между ВАДА и РУСАДА у потенциальных третьих лиц было десять дней для подачи заявок. Эта норма регулируется Всемирным антидопинговым кодексом и Международным стандартом ВАДА по соответствию. Так как ВАДА обратилось в CAS с иском в отношении РУСАДА 9 января, то как раз после 20 января войти в дело уже невозможно.​

На прошлой неделе Олимпийский и Паралимпийский комитеты России (ОКР и ПКР) уже официально сообщили о своем желании вступить в процесс. Непосредственно в последний день подачи заявлений стало известно, что целый ряд российских спортсменов и федераций уведомили CAS о своем намерении участвовать в судебном разбирательстве в Лозанне. В частности, речь идет о федерациях фехтования, спортивной гимнастики, лыжных гонок, фристайла, биатлона, прыжков с трамплина, горных лыж и сноуборда России. Что касается спортсменов лично, то в качестве третьей стороны выступят олимпийские чемпионки по фехтованию Софья Великая, Яна Егорян и Инна Дериглазова, гимнасты Артур Далалоян, Никита Нагорный и Лилия Ахаимова, а также еще несколько гребцов, пловцов, дзюдоистов, лучниц и представительниц художественной гимнастики.

Больше заявок не было, несмотря на слова главы РУСАДА Юрия Гануса, что «сам запуск этой судебной процедуры дает возможности для третьих лиц войти в процесс с требованием ужесточения санкций». Ганус напоминал, что «целый ряд стран выступили за полное лишение российских спортсменов права участвовать в Олимпиадах и других международных соревнованиях».​

Ранее британская газета The Times сообщала, что комиссия спортсменов ВАДА может обратиться в CAS для ужесточения санкций в отношении России за массовые случаи применения и сокрытия допинга, чтобы добиться полного отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Однако впоследствии комиссия это опровергла и заявила, что сообщения были неточными.

Новый министр спорта России Олег Матыцин заявил, что планирует встретиться с представителями Всемирного и Российского антидопинговых агентств. Он будет стремиться к поднятию авторитета российского спорта внутри страны и за рубежом, реализовывать национальные программы и положения послания Владимира Путина.

Сейчас CAS предстоит сформировать коллегию из трех арбитров, которые и будут рассматривать дело ВАДА против РУСАДА. Какова процедура рассмотрения дел в Спортивном арбитраже в Лозанне и когда можно ждать вердикт, Радио Свобода рассказал спортивный юрист, партнер юридической фирмы SILA International lawyers Юрий Зайцев.

– Юрий, как происходит формирование коллегий судей в Спортивном арбитражном суде в Лозанне?

– В CAS принцип формирования арбитров более-менее похож на любой третейский или международный арбитраж. Есть две стороны, и каждая выбирает арбитра. У CAS есть список арбитров, который опубликован на сайте. Из этого списка каждая из сторон выбирает своего арбитра. Сначала ВАДА как заявитель назначает арбитра со своей стороны. После этого другая сторона (в нашем случае ответчиком выступает РУСАДА) назначает второго арбитра. Затем два этих арбитра собираются и совместным решением назначают председателя своей коллегии. Опять же из списка тех арбитров, который опубликован на сайте CAS.

– Может ли, скажем, РУСАДА оспорить выбор арбитра со стороны ВАДА, сославшись на то, что, например, он предвзят по отношению к России?

– Есть специальная процедура отвода. Если для этого есть основания, то в принципе одна сторона может оспорить выбор другой стороны. Каждый арбитр, когда его выбирают, подписывает специальный документ, в котором подтверждает свое назначение. В нем он должен указать, есть ли у него конфликт интересов, а также все дела с участием сторон, которые он рассматривал ранее. После того как противоположная сторона получает этот список и видит, что, условно, истец назначал одного и того же арбитра пять раз за последние несколько лет, то это будет основанием для отвода, и тогда можно его заявить. Но, как правило, арбитры в Лозаннском суде дорожат своей репутацией. Поэтому если есть основания для отвода, они либо сами отклоняют назначение, либо берут самоотвод после того, как противоположная сторона изъявит желание. До рассмотрения вопроса по существу именно по отводу арбитра доходит редко.

– Когда эта тройка арбитров сформирована, что нас ждет потом?

Ускоренная процедура означает, что решение должно быть вынесено в течение трех месяцев с момента формирования коллегии арбитров

– После этого нас ждет ускоренная процедура, потому что Международный стандарт по соответствию кодексу ВАДА предусматривает именно такой порядок. Эта ускоренная процедура означает, что решение должно быть вынесено в течение трех месяцев с момента формирования коллегии арбитров. Соответственно, начиная с этого времени идет отсчет трехмесячного срока для вынесения решения.

Поскольку эта процедура называется ordinary procedure – это процедура первой инстанции, не апелляция – очень важно понимать, что решение ВАДА является рекомендацией. И сейчас CAS будет рассматривать в качестве первой инстанции эту рекомендацию. Заявителем выступает ВАДА. Оно подает заявление, в котором излагает факты. В ответ на это заявление противоположная сторона, то есть РУСАДА, представляет свой отзыв. На этом этапе стороны кратко излагают обстоятельства дела и кратко аргументируют свою позицию. После этого будет второй раунд обмена корреспонденцией, когда уже стороны предоставляют более полную мотивированную позицию с подтверждающими документами. После этого назначается уже заседание.

– Есть ли какие-то конкретные сроки, когда это может пройти?

– Когда идет ускоренная процедура, то все сроки строго лимитированы. Соответственно офис CAS в рамках этого трехмесячного срока назначит сроки совершения каждого из действий: условно эта сторона должна до конкретной даты предоставить свою позицию, потом отзыв и так далее. Все завершается заседанием. По каждому делу проходит одно заседание. В CAS практически не бывает такого, чтобы, как в России, заседания суда откладывались и могли длиться до бесконечности. Проходит одно заседание, и в рамках этого заседания сначала каждая из сторон представляет свою презентацию дела, это называется opening presentation. Адвокаты кратко рассказывают, в чем суть дела с их точки зрения. После этого происходит процесс исследования доказательств, то есть опрашиваются свидетели, изучаются материалы дела, арбитры CAS задают вопросы сторонам. После этого слушания завершаются так называемыми closing speeches, когда адвокат каждой из сторон (сначала заявитель, потом ответчик) излагает мотивированно свою позицию со ссылками на нормы, на практику и так далее. Это чем-то напоминает прения в уголовном процессе.

Поскольку мы находимся в ускоренной процедуре, то арбитры будут ограничены вот этим трехмесячным сроком

После этого слушания закрываются, и арбитрам еще отводится время на вынесение решения. Таким образом, арбитры не выносят решение сразу и не оглашают его. Тем самым, арбитрам дается возможность детально осмыслить все, что произошло, еще раз изучить материалы дела и уже спокойно вынести решение. Но поскольку мы находимся в ускоренной процедуре, то арбитры будут ограничены вот этим трехмесячным сроком. Потому что если это не ускоренная, а обычная процедура, то она может занимать порядка 8–12 месяцев. В нашем случае все процедуры должны быть закончены в течение трех месяцев.

– А это одно заседание обязано закончиться за один день или может все-таки растянуться на несколько?

– Как правило, оно заканчивается за один день. Но все зависит от количества свидетелей. Если свидетелей будет много, то будет одно заседание, которое продлится несколько дней. Насколько я помню, в истории CAS было только несколько дел, по которым заседание длилось несколько дней. Например, было дело, связанное с договорными матчами, где было порядка 30 свидетелей. Естественно их невозможно было опросить за один день.

– Мы уже знаем, что Олимпийский и Паралимпийский комитеты России заявили, что войдут в процесс в качестве третьих сторон. Соответственно, что такое третье сторона в процессе, который рассматривается в CAS, и какие у нее есть права и возможности?

– Права и статус «третьих лиц» на слушаниях в CAS похожи на статус «третьих лиц» в обычном суде. «Третье лицо» просто заявляет свою позицию – оно не может заявлять самостоятельных требований, но оно излагает позицию. В этой позиции оно может разделять исковые требования истца либо позицию ответчика.

– А может ли «третье лицо» заявить более жесткую позицию? Например, потребовать, чтобы российским спортсменам запретили вообще участвовать в соревнованиях даже в нейтральном статусе?

– Требования третьих лиц не могут выходить за пределы исковых требований. Арбитры рассматривают дело исключительно в пределах заявленных требований. Их формулирует ВАДА. Вот как ВАДА их сформулирует, такими будут пределы для панели арбитров. Поэтому, даже если условно какие-то международные федерации будут требовать применения более строгих санкций, все равно придется ориентироваться на позицию ВАДА.

– Какие нас могут ждать варианты решения по итогам разбирательства?

– Вариантов по сути может быть три. Первый – заявление ВАДА будет удовлетворено в полном объеме, тогда рекомендация ВАДА будет поддержана и вступит в законную силу как решение. Второй вариант – обращение ВАДА будет отклонено в полном объеме. И третий вариант – обращение ВАДА будет удовлетворено частично. Там есть набор санкций, и панель арбитров CAS будет решать, какую санкцию можно оставить, какую снизить, какую вообще убрать и так далее. Но оговорить конкретно по каждой санкции (какую из них панель арбитров примет, какую нет) в данный момент неправильно и непрофессионально с моей стороны.

– Как только CAS вынесет решение, то и у ВАДА, и у РУСАДА будет время на апелляцию, правильно?

Возможность пересмотра решения CAS в Федеральном суде Швейцарии крайне мала

– Решение CAS вступит в силу немедленно с момента принятия решения. Это происходит в соответствии с законом Швейцарии. После того как решение будет направлено сторонам, у них есть одна-единственная возможность – обжаловать это решение в Федеральном суде Швейцарии. Это Верховный суд Швейцарии. Как в принципе в большинстве правовых систем мира, решения арбитража можно обжаловать только по нарушению процедуры либо по нарушению основных конституционных прав. То есть возможность пересмотра решения CAS в Федеральном суде Швейцарии крайне мала. И это происходит очень нечасто.

Тем не менее есть важный момент. Федеральный трибунал может применить обеспечительные меры в виде приостановки решения. Такое уже было в случае, например, с перуанским футболистом Паоло Герреро, которого ФИФА дисквалифицировала на один год за употребление кокаина. Его дисквалификация попадала на время проведения чемпионата мира по футболу в России. Он обжаловал это решение в Федеральном трибунале и запросил обеспечительные меры. И Федеральный трибунал приостановил решение, что позволило футболисту приехать в Россию на чемпионат мира и сыграть. Но после этого его жалоба была отклонена и его дисквалификация продолжилась дальше. Поэтому я не исключаю, что если CAS вынесет решение в пользу ВАДА, и дальше будет принято решение обжаловать его в Федеральном трибунале, то здесь возможны обеспечительные меры в виде приостановки этого решения.

– У этих обеспечительных мер есть какие-то временные границы? Я имею в виду, могут ли они закончиться еще до открытия Олимпиады в Токио?

– Рассмотрение дела в Федеральном трибунале может занимать примерно от трех до шести месяцев. Соответственно, если обеспечительные меры будут вынесены, то они будут сохраняться до вынесения решения. Поэтому срок действия этих обеспечительных мер может попасть на период проведения Олимпиады.

– Если какая-то из сторон (ВАДА или РУСАДА) не будет согласна с решением уже Федерального суда Швейцарии, то больше оспаривать его будет негде?

– В этой системе Федеральный суд – это верховная инстанция.

– Были ли в истории CAS или вообще спортивного права прецеденты, которые хотя бы отдаленно напоминают это разбирательство ВАДА против РУСАДА?

– Таких прецедентов точно не было и быть не могло, потому что Международный стандарт по соответствию был принят только в 2018 году. На основании именно этого документа было признано, что РУСАДА не соответствует кодексам ВАДА, что и повлекло все эти последствия. И решение в отношении РУСАДА – это по сути первое решение, вынесенное на основе данного документа. Поэтому нет ни прецедентов, ни практики. И на мой взгляд, в этом и есть интересные возможности для рассмотрения дела, потому что, как говорят юристы, любая норма должна быть «просужена». Поскольку в данном деле нет никакой практики, то по сути на наших глазах арбитрам CAS только предстоит проверить, насколько эти санкции соответствуют правовым нормам, насколько они пропорциональны, насколько вообще они необходимы для достижения тех целей, которые декларируются ВАДА, и так далее.

– Но ведь CAS регулярно рассматривает дела, связанные с допингом. Могут ли арбитры опираться на эту практику?

– Ключевое заблуждение состоит именно в том, что все смешивают дела, связанные с допингом, и это дело. Но их крайне важно разделять. Дело ВАДА против РУСАДА только косвенно связано с допингом. Никто не привлекает РУСАДА к ответственности за антидопинговые нарушения. У нас был условный статус соответствия, когда нам сказали, что вы должны выполнить определенные условия. Пожалуйста, вот вам срок – выполните. Одним из критериев был вопрос передачи аутентичной базы данных [Московской антидопинговой лаборатории]. После того как ВАДА получила эту базу данных, они установили, что в нее вносились изменения. Значит, РУСАДА формально не выполнила критерии соответствия. Опять же, система работает таким образом, что за действия по сути всей страны (и политической системы, и спортивных организаций) отвечает РУСАДА. Фактически ведь эту базу данных передавала не РУСАДА. И фактически это же и не база данных РУСАДА, а Московской антидопинговой лаборатории. Но у ВАДА принцип такой: мы назначили вот эту организацию отвечать за допинг в стране, поэтому если что-то не так с допингом в стране, то несет ответственность именно эта организация.

Дела же, связанные с допингом, – это нарушение конкретным спортсменом антидопинговых правил. Там будут другие стандарты доказывания и другая процедура. Здесь же мы имеем дело с вопросом о соответствии антидопинговой организации и с вопросом о допуске. Здесь даже элементарно стандарт доказывания будет другой.

И мне интересно посмотреть, как арбитры CAS на это посмотрят. ВАДА, являясь законодателем, утверждает этот стандарт соответствия. В нем ВАДА пишет, что мы, ВАДА, будем доказывать несоответствие подписавшейся стороны на основании стандарта доказывания «баланс вероятностей».

– Юрий, что значит этот «баланс вероятностей»?

– Есть всего три стандарта доказывания: первый (самый низкий) – «баланс вероятностей», второй – comfortable satisfaction или «достаточное соответствие», и третий – beyond reasonable doubt, то есть «вне разумных сомнений». Третий стандарт во всех правовых системах мира, как правило, применяется для уголовных дел. Второй стандарт применяется для гражданских дел. А стандарт «баланс вероятностей» – самый низкий стандарт доказывания. Там, по сути, доказывать нечего. Поэтому интересно посмотреть, как панель арбитров CAS будет рассматривать это дело и согласится ли панель арбитров, что в данном конкретном деле должен быть настолько низкий стандарт доказывания, который, по сути, во многом освобождает ВАДА от предоставления каких-либо серьезных доказательств. Возможно, было нарушение? Возможно. Если вы не можете доказать обратного, то ВАДА выполнила свой стандарт доказывания.

– Но ведь это фактически отмена презумпции невиновности!

Я не буду кричать, что это однозначно заговор, но то, что ВАДА пытается себе упросить дело, это очевидно

– Понимаете, поэтому я и ставлю под сомнение разумность подхода, изложенного в международном стандарте. Я не буду кричать, что это однозначно заговор, но то, что ВАДА пытается себе упросить дело (не против России, а вообще – упростить себе возможность применения санкций против любой подписавшейся стороны), это очевидно.

– И РУСАДА, и ОКР, и ПКР уже назвали имена фирм, которые будут представлять их на слушаниях в CAS. Это различные швейцарские юридические фирмы. Почему, как вам кажется, выбор пал именно на них и есть ли в самой России юристы такого уровня, кто бы мог защищать нас в CAS?

– Мне кажется, что швейцарские юристы – это не панацея. В мире вообще очень много спортивных адвокатов, которые постоянно работают на уровне представления интересов сторон в CAS. И в России есть такие адвокаты, безусловно. Почему выбрали данных конкретных представителей РУСАДА? Я думаю, что это связано с тем, что у них были успешные антидопинговые дела именно по российским спортсменам. Но в принципе в мире много хороших адвокатов, кто может работать на этом уровне.

– ВАДА в CAS будут представлять юристы из швейцарской фирмы Kellerhals Carrard. Насколько это сильный выбор?

– ВАДА практически во всех делах в CAS представляет именно Kellerhals Carrard. Среди ее основателей – один из столпов спортивного права [экс-генеральный директор Международного олимпийского комитета] Франсуа Каррар. У этой фирмы много офисов в Швейцарии, но именно офис, который работает по спортивному праву, находится в Лозанне.

Алена Вершинина

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В США в возрасте 85 лет скончался ведущий ежедневной новостной программы NewsHour на канале PBS Джим Лерер, который на протяжении десятков лет делился со зрителями вдумчивым анализом текущих событий. Как сообщает PBS, Лерер «скончался мирно во сне». В 1983 году ведущий перенес инфаркт, а в апреле 2008 года ­– операцию на сердце. Лерер также часто […]