Автоновости: Toyota отзывает 3,4 млн автомобилей по всему миру

Компания Toyota собирается отозвать по всему миру почти 3,5 млн автомобилей вплоть до машин 2019 года выпуска. Уже известно как минимум об одном трагическом исходе аварии, который связан с потенциально неисправными подушками безопасности.

Официально заявлено, что при определенных условиях подушки могут сработать некорректно или не сработать вообще, а компанию им могут составить и преднатяжители ремней безопасности. Проблема обнаружена, к примеру, на таких машинах, как Corolla 2011-2019 гг., Matrix 2011-2013 гг. и Avalon 2012-2018 гг. Всего в отзыве примет участие 3,4 миллиона автомобилей, 2,9 млн из которых проданы на территории США.

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В Toyota утверждают, что обнаружили потенциальную незащищенность блока управления подушками безопасности от посторонних электронных помех, которые могут возникать в том числе и в ходе самой аварии.

Между тем, как сообщает Reuters, национальны йрегулятор – Администрация безопасности дорожного движения – уверяет, что известно как минимум о двух случаях лобового столкновения с участием автомобилей Toyota, в которых подушки не сработали по вышеприведенной причине, и один из инцидентов привел к гибели пассажира. Всего же с этим отзывом может быть так или иначе связано до восьми летальных исходов.

По мнению агентства, аналогичные проблемы могут наблюдаться не только на машинах Toyota, но и на автомобилях других брендов, включая Fiat-Chrysler, Honda, Hyundai, Kia и Mitsubishi – общим числом до 12 миллионов машин. Если факты подтвердятся, это может привести к еще одному весьма внушительному отзыву, сравнимому по масштабам с сервисной кампанией вокруг печально известных подушек Takata.

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