Автоновости: Уволен инспектор ДПС, который заливал виски вместо «омывайки»

Ставший в интернете вирусным ролик с инспектором ГИБДД в главной роли – уже давно не новость. Однако с подобными ситуациями, когда по итогам распространения видео по Сети его основного персонажа «убирают» с работы, сталкиваться приходится редко.
В ролике хорошо заметно, как инспектор ГИБДД открывает довольно крупную бутылку с недешевым виски и выливает ее в горловину бачка для омывающей жидкости патрульного автомобиля Lada. Сопровождается это комментариями, перемежающимися нецензурной бранью, но внимание пользователей соцсетей больше всего привлекла прозвучавшая из уст гаишника хвастливая фраза "Могу себе позволить – работаю в ДПС".
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Строго говоря, никаких видимых доказательств того, что в бутылке действительно виски, не приводится, так что формально ругать инспектора не за что.
Однако в местном подразделении МВД все же пришли к выводу, что инспектор повел себя некорректно – и уволили его за "проступок, порочащий честь сотрудника внутренних дел".
Как уточняет "Комсомольская правда", главным героем скандального ролика оказался Дмитрий Чухрий из Новосибирска, а поводом к увольнению – не демонстративное использование дорогого напитка не по назначению, а публичное сквернословие: героем скандального видео Чухрий оказался, будучи в форме.
Однако же, вряд ли экс-инспектор ДПС будет слишком уж сокрушаться по этому поводу. По данным издания, ему уже сравнялось 50 лет, его стаж работы в органах превышает 20 лет, и в том числе и поэтому за любителем виски в погонах сохраняется право на все положенные льготы и соответствующую пенсию.
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