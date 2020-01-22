Скандалы: На каждого Голубева найдутся ястребы

Почему губернатору Ростовской области прочат скорую отставку, называя «хромой уткой»

После отставки правительства РФ с новой силой заговорили о том, что сочтены и дни на посту последнего «медведевского» губернатора — Василия Голубева. За последние полгода главу Ростовской области «отправляли в отставку» уже трижды, но он все еще у руля. 23 января губернатор проведет традиционную пресс-конференцию. Daily Storm задался главным вопросом: сколько Голубеву осталось сидеть в своем кресле?

Василий Голубев стал руководителем области 10 лет назад. Он — губернатор-долгожитель, которого принято считать креатурой Дмитрия Медведева, на тот момент бывшего президентом России. В 2015-м Голубева переизбрали. О возможной отставке главы Ростовской области говорят с лета 2019 года. А с начала прошлого года силовики начали методично выкашивать команду губернатора — под следствием сейчас, пожалуй, только в Дагестане ходит больше чиновников.

Еще прошлой зимой были задержаны экс-министр строительства Ростовской области Николай Безуглов, бывший главный архитектор региона Алексей Полянский и действующий главный архитектор Ростова-на-Дону — Роман Илюгин. Весной под следствием оказался заместитель губернатора Сергей Сидаш. Ну а в конце ушедшего года под арест попали министр здравоохранения Татьяна Быковская вместе со своим заместителем Станиславом Беседовским и даже пресс-секретарь ростовской администрации Мария Давыдова. И это люди из первого эшелона, а пойманных чиновников средней руки можно вспомнить еще с десяток.

Антикоррупционные расследования не были инициированы командой Голубева. И это однозначно говорит о том, что у него не самые теплые отношения с силовиками.

При этом на фоне непопулярных федеральных реформ у Голубева относительно низкий антирейтинг. Жители области относятся к нему неплохо, он не раздражает потенциальных избирателей.

Вполне возможно, Голубев решил (или знает), что против него началась полномасштабная кампания. Daily Storm известно, что связанные с командой губернатора люди пытались (а возможно, и смогли) купить размещение в СМИ положительных текстов о своем патроне.

Скорую отставку Василию Голубеву после послания президента Федеральному собранию начали предсказывать некоторые ростовские инсайдеры. Даже называли возможного преемника — Виталия Пономарева. Чиновника, который играл важную роль в организации Олимпиады-2014.

Однако «медведевский» Голубев в декабре 2019 года побывал на закрытом мероприятии в администрации президента у Сергея Кириенко, которому подчинено управление внутренней политики АП. Так что решение по губернатору еще не принято, к нему присматриваются.

Политолог и преподаватель Южного Федерального университета Дмитрий Абросимов уверен, что до марта отставки Василия Голубева ждать не стоит. «Смотрите, в мае праймериз «Единой России», которая, судя по моей информации, готова поддержать Голубева на выборах. Так что я думаю, что Василий Юрьевич уйдет в отставку, но она будет технической, а не политической», — предположил он.

В то же время политолог допускает и ставку властей на кого-то другого: «Решения принимаются кулуарно, как именно — мы не знаем. К Голубеву все-таки есть претензии».

Голубев, как отметил Абросимов, выстроил четкую муниципальную вертикаль власти с личным подчинением, но не смог сформировать достаточного кадрового резерва — у губернатора по большому счету нет «второго эшелона» лояльных профессионалов. Эти люди могли бы заменить ту часть команды, которая сейчас находится под следствием. Эксперт также утверждает, что на должность губернатора Ростовской области есть кандидатуры из корпорации «Ростех», но не называет фамилий.

Заместитель директора ростовского Центра региональных социально-экономических исследований Александр Джадов обращает внимание на то, что Василий Голубев — опытный политик. И даже если считать его «медведевским», за 10 лет во главе региона он мог найти много других точек опоры.

«Логика была такова: Голубев был главой Ленинского района — это опорная территория «Газпрома», а значит, он связан с «Газпромом». А «Газпром» был тогда за Медведевым. Вот так и решено было, что он ставленник Медведева. Больше никаких подтверждений. Но за 10 лет из клана Медведева, Сечина или Путина можно было перейти в какой угодно клан», — допускает Джадов.

Он напоминает, что Голубев — профи в политических играх и «в Подмосковье еще в 90-е навыигрывал выборов, которые посвободнее нынешних были».

Джадов подтверждает предположения о не самых лучших отношениях губернатора с силовиками. Он считает, что расследования против команды Голубева инициированы, чтобы заставить его уйти с поста или максимально дискредитировать перед федеральным центром. В то же время эксперт отмечает нестандартность ситуации: добрую часть окружения зачистили, а самого Голубева не сняли. Возможно, у власти здесь какой-то подход, который разнится с общероссийской практикой.

«В России, если губернатора убирают, то его берут и убирают. Нужно-то всего пиар-кампанию небольшую, как в Иркутске, а потом взяли и убрали. Проблем нет. Надо убрать будет — найдется за что», — уверяет Джадов.

В то же время нельзя не отметить важные для Голубева с точки зрения политических очков пункты. Во-первых, Ростов-на-Дону был одним из городов, принимавших чемпионат мира по футболу, и провел его почти идеально. Во-вторых, история с востоком Украины. 2014 год, ДНР, ЛНР, беженцы, добровольцы. Голубев и команда сработали профессионально — социального взрыва не произошло. То, как в приграничной области справились с ситуацией, в верхних эшелонах власти, скорее всего, высоко оценили и не забыли.

Джадов же уверен, что администрация президента и лично Сергей Кириенко подойдут к оценке работы Голубева системно и без эмоций. «Подход Сергея Владиленовича к внутренней политике достаточно аналитический. Это человек, который будет считать баллы воображаемые, очки. И тут у Голубева нормальные позиции, по всем показателям область выше среднестатистического региона», — считает политолог.

Губернатор Ростовской области опровергал слухи о своей отставке в октябре 2019 года, когда газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к АП, сообщила, что волна губернаторских отставок может начаться во второй половине октября. В статье говорилось, что есть лица, заинтересованные в отставке Василия Голубева, однако он может и сохранить за собой пост.

Летом 2019 года о возможной отставке Голубева писал РБК. Губернатор тогда говорил о своих планах работать дальше.

В пресс-службе администрации Ростовской области Daily Storm сообщили, что «губернатор работает и готов работать столько, сколько потребуется».

Алексей Полоротов

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