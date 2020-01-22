«Есть Жириновский — есть ЛДПР, нет Жириновского — …»: Путин о партии одного лидера

22.01.2020, 22:58, Новости дня

Президент России признал, что существуют партии одного лидера и в качестве яркого примера привел ЛДПР, задавшись вопросом, сможет ли эта партия существовать без Жириновского.

Президент России Владимир Путин специально заехал в небольшой город Усмань (Липецкая область), чтобы поговорить с жителями, посмотреть, что сделано для улучшения их жизни. Интерес главы государства связан поставленной перед новым правительством задачами, большинство из которых связаны с социальными вопросами. Как признался во время встречи с горожанами Путин, чтобы прикинуть, как это можно и нужно сделать в других регионах. Глава государства, судя по всему, неслучайно вспомнил о Жириновском. В кулуарах активно обсуждают слухи о проблемах со здоровьем лидера ЛДПР. Говорят даже о том, что 73-летний Владимир Вольфович тяжело болен и передвигается при поддержке помощников. Очевидцы не раз отмечали, что видели, как политику помогают спускаться с лестницы крепкие молодцы.

«Здесь представители общественных различных организаций, волонтёрского движения, я знаю – проведём такой «совет» по поводу того, что вы услышали, что бы вы хотели увидеть при реализации заявленных целей», — сказал Владимир Владимирович, приглашая к откровенному разговору.

Впрочем, вопросы коснулись не только социальных тем, но и политических. Так, президент высказал свое мнение по поводу партии одного лидера. Так сложилось, что в России есть партии, связанные с одним человеком, лидером. В качестве «яркого примера» привел Владимира Жириновского, передает сайт Кремля.

«Есть Жириновский – есть ЛДПР, нет Жириновского – …» — Путин разводит руками.

При этом он называет идею хорошей и либеральной, но задается вопросом, сможет ли партия функционировать без лидера. К слову сказать, Жириновский действительно очень яркая и эпатажная личность. Его искренние выступления не раз вызывали смех.



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